Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась: Зеленскому будет стыдно

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла найти статью на украинском языке.

Мендель в социальных сетях написала пост о Зеленском и прикрепила статью Deutsche Welle на русском языке. Она решила использовать российский и для поста, раз статья была на русском.

"Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядит достойно. Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что владеет этим непростым искусством…", - написала Мендель.

В комментариях у нее спросили, почему на русском языке, на что Юлия сразу ответила.

"Приветствую. Кажется, ты все 6,5 лет, которые мы работали в одном ньюсруме, разговаривала на русском языке. Странно слышать такой вопрос от русскоязычной киевлянки. С другой стороны, я не нахожу украинским языком этот блог…", - написала Мендель.

Но статья оказалась и на украинском языке в DW. После этого Мендель потерла комментарии и свой пост.

"Войдут российские танки": Макрон допустил промашку, под угрозой Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о построении новых отношений с РФ, не осознает опасности, которую Кремль представляет для Европы.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

Комментируя высказывание Макрона эксперт отметил, что такое видение ситуации может привести к тому, что в Париж придут российские оккупанты.

"Такое видение ситуации, которая вызвана агрессивным поведением России не только в отношении Украины, но и в отношении западного мира, пробивает дорогу к появлению российских танков на улицах Парижа. Пусть Макрон к этому готовится", - сказал Владимир Василенко.

Финансовый армагеддон: надвигается кризис, будет еще хуже, чем в 2008

Прошедшие финансовые кризисы породили новые реформы и способ мышления для их решения, но в целом после краха банковского дела 2008 ничего не изменилось.

Такое мнение высказал экс-глава Банка Англии Мервин Кинг. По его мнению, мир идет по пути к новому экономическому и финансовому кризису, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.

Лорд Кинг руководил банком Англии во время краха мировой банковской системы и глубокого экономического спада десятилетия назад. Он сказал, что сопротивление новому мышлению и способам решения проблемы означает повторение хаоса периода 2008-09 годов.

«Еще один экономический и финансовый кризис будет разрушительной для легитимности демократической рыночной системы», — сказал он. «Следуя новому видению денежно-кредитной политики и делая вид, что мы установили безопасность банковской системы, мы направляемся к кризису».

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