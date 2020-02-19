Государственная фискальная служба Украины сделала официальное заявление в связи с появлением информации о новых налогах для украинцев

Пресс-служба ГФС обратила внимание на то, что украинские СМИ начали сообщать о новом налоге, который якобы будет. В сообщениях заявлялось, что все переводы на карточки украинцев будут облагаться налогом. Всего, предполагалось, должны были забирать 19,5% от суммы. Об этом сообщает Politeka.

Фискалы сделали заявление, в котором опровергли любую информацию о налоговых сборах с банковских карт:

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности", - написали в пресс-службе.

ГФС добавила, что информация о счетах физлиц, которые не являются ФОПами, может быть предоставлена банком только в некоторых случаях. Установить наличие счета может и налоговая, но только для этого нужно им идти в суд.

Ранее мы сообщали, что в сети появилась информация о том, что украинцев обяжут декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги, в том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 25% от суммы налога на первый раз и 50% – при повторном случае. К тому же сам налог таки придется тоже заплатить. Оказалось, что подобное - не новшество. В Налоговом Кодексе уже много лет прописано это правило, но мало кто его выполняет из-за слабого контроля со стороны фискальников.

Экономист Александр Охрименко подтвердил, что в Украине действительно подлежат налогу все доходы граждан. Вплоть до того, что подаренный букет цветов можно назвать "доходом".

Напомним, штрафы на таможне взлетели в четыре раза

А еще Politeka сообщала, что новые тарифы на коммуналку добьют украинцев

Также Politeka писала, что с украинцев сдерут новый драконовский налог



