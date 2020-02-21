Гражданка Китая с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда "Киев - Москва" под Брянском

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в экстренных службах. Официально подтверждения информации пока нет.

«На ж/д станции «Суземка» сотрудниками таможни и Роспотребнадзора на транспорте в вагоне поезда Киев - Москва выявлена гражданка КНР 1978 г. рождения с температурой тела 38 градусов (выявлена с использованием тепловизора). Всего в вагоне 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Данная гражданка снята с поезда, автомобилем скорой помощи была организована доставка в инфекционную больницу Брянска», - рассказал собеседник агентства.

Ехала ли женщина из Киева, или села на поезд позже, не уточняется.

По словам источника российских журналистов, поезд проследовал в Брянск для принятия решений по проведению карантинных мероприятий. Вагон №11 отцеплен на отдельной тупиковой ветке, оцеплен на карантин сотрудниками транспортной полиции.

Источник росСМИ рассказал, что находящиеся в вагоне 24 человека будут доставлены шестью "скорыми" в Брянскую городскую больницу №4 для осмотра и дальнейшего обследования. Им выделили отдельный корпус с койка-местами и одноразовой посудой.

При этом гражданку Китая карета скорой помощи привела в инфекционную больницу Брянска, для нее выделен отдельный изолятор.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

По состоянию на утро 21 февраля, число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек.

Количество зараженных в Китае достигло 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

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