Масленица (также Масляница) — один из самых веселых и жизнерадостных праздников в году, который длится целых семь дней. В это время люди пытаются прогнать зиму и красиво встретить весну. Принято печь блины, сырники, вареники и разные вкусности, петь и танцевать, поздравлять друг друга стихами, прозой, а также красивыми открытками.

История Масленицы берет свое начало еще с дохристианских времен. Ее традиции и приметы формировались на протяжении веков. Когда Масленица, как вкусный праздник провожания зимы и встречи весны, распространилась на территории соседних государств, добавились новые особенности празднования, но суть осталась прежней.

Открывается период масленичных гуляний 24 февраля и заканчивается только 1 марта 2020 года вместе с Прощенным воскресеньем, накануне Великого поста. Каждый день Масленицы имеет свое название и особенности празднования.

Главным символом Масленицы являются блины. Своей круглой формой и желтоватым оттенком они символизируют теплое солнце. Таким образом люди призывают ясное светило согреть землю, победить тьму, прогнать зиму. Как ни странно, в эту неделю день становится равен ночи по продолжительности, и стремительно продолжает увеличиваться.

Красивые поздравительные открытки со стихами

В Украине Масляница, как праздник солнечных блинов и провожания зимы, упоминался в летописях еще в IV столетии нашей эры. Неизвестно достоверно, как тогда было принято поздравлять друг друга, но сегодня вариантов очень много. Отличным способом поздравить друзей и близких с Масляницей является открытка со стихом. Красивое произведение можно написать на рисунок, или изложить в сопроводительном письме.

Масленица в дом пришла,

И весну с собой взяла.

Солнышко пусть ярко светит,

Радуются наши дети.

Мы блиночков испечем,

Хоровод и песнь начнем.

Пусть у всех нас будет мир,

Всю неделю праздник, пир!

Открытку можно оформить как на украинском, так и на русском языке, кому как удобно. Прикольные картинки или готовые открытки можно скачать в интернете, либо сделать фото самостоятельно. Также для поздравления нередко используются гифки (анимационные, «живые» картинки).

С Масленицей поздравляю,

Солнца, радости желаю,

Рядышком уже весна,

Самим Богом нам дана.

В славный праздник наедимся,

Потанцуем, подбодримся.

Будем круто отмечать,

Чудо-зиму провожать.

Заканчивается Масленица Прощеным воскресеньем, накануне Великого поста. Считается, что в этот день нужно избавиться от всех обид, а также простить всех своих обидчиков. Тем, кто готовится к посту, переедать в этот день не рекомендуется, ибо будет очень трудно справиться с новым режимом.

Масленицу мы встречаем,

И друг друга поздравляем.

Будь здоров родной мой друг!

Чтоб родные все вокруг,

Танцевали, улыбались.

Вкусностей чтобы наедались.

Были счастливы всегда,

Не болели никогда!

Отмечается Масленица с великим размахом. Кроме традиционных блинов с начинкой, сырников и вареников, люди создают атрибут проводов зимы — куклу Масленицу, которую в итоге сжигают. Особо задорные празднуют каждый день, зазывая таким образом весну. Принято рассказывать друг другу приколы, петь песни, водить хороводы, делится поговорками, читать заклички и частушки. Молодежь собирается вечером у костра, смеется и просто приятно проводит время.

Масленица на пороге, знаю,

И сердечно вам желаю:

Лишь крутого настроенья,

Только вкусного варенья!

Пусть весна-красна скорее,

Вас теплом своим согреет.

И у всех — искрясь, вперёд,

Как по маслу, жизнь идёт!

Создать стишок можно и самостоятельно. Для этого стоит подобрать красивый пример, уловить его ритм и попытаться открыть свой скрытый талант к поэзии. Если нет желания делать открытки со стихами, можно оформить поздравление в прозе. Это не займет много времени и усилий.

Блин со сметаной, блинчик с икрой,

Сырников с медом в тарелке с горой.

Мы слышим летит, видим с крыльца,

Как приближается — Масленица!

Будем мы прыгать, будем плясать,

Водить хороводы, петь, рисовать.

Сидеть у костра, рассказывать байки,

Частушки кричать под звук балалайки.

Не пропусти этот праздник чудесный,

Блинчик с икрой, он такой ведь прелестный.

Открытки на Масленицу с прозой

Простые и незамысловатые, но искренние поздравительные слова в прозе, способны подчеркнуть любую открытку. На Масленицу люди желают друг другу хорошего урожая, сладкой жизни, тепла, уюта и крепкого здоровья.

«Масленица стучится в двери, скоро придет весна. Поздравляю тебя любимый(ая) с этим и желаю, чтобы лишь тепло и счастье окутывали твою душу, чтобы слезы были только от радости, а всяческий негатив обходил десятой дорогой. Пусть блины будут сладкими, солнце теплым и ласковым, друзья верными, и родные всегда здоровыми!»

Масленица является единственным языческим праздником, который православная церковь признала на официальном уровне. Это очередной раз подчеркивает значение этого торжества, которое, кстати, ранее называлось Комоедицей и отмечалось в астрономическое весеннее равноденствие. Слово «ком» означало «медведь», который просыпался, чуя весну. Наши предки приносили этому «Медовому зверю» дары в виде блинов, отсюда и поговорка «первый блин комАм (медведям).

«Солнце греет, подснежники цветут, блинчиками запахло — Масленица пришла! Радуйся родной(ая), с праздником тебя! Желаю тебе есть, и не толстеть, быть здоровым как бык, и выносливым как лошадь. Пусть тебя природа матушка силой наделяет, небеса от бед охраняют, близкие уважают. Люби и будь любим!»

Сегодня дата Масленицы непосредственно зависит от Пасхи, то есть начинается ровно за 8 недель до ее начала, длится одну неделю, стартуя с понедельника и заканчиваясь в воскресенье. Аналогичные праздники присутствуют и у Чехии, Дании, Англии. Особенно громко встречают масленичный карнавал немцы в Рейнланде и Кельне.

«Весна на носу, Масленица пришла, поздравляю тебя (имя)! Готовь свой живот к вкусным приключениям, а душу к весельям. Будут танцы, песни, веселые частушки и поговорки. Желаю тебе приятно провести эту незабываемую неделю обжорства и радости. Пусть в твоей жизни появляться новые приятные воспоминания.»

Стоит отметить, что лучшая поздравительная открытка — сделанная своими руками. Это не обязательно должна быть традиционная бумажная картинка. Можно все сделать и в режиме онлайн, посредством какой-либо специализированной программы или сайта. Так, на любое изображение можно поместить свой (или скаченный) текст, выбрав при этом приятный шрифт и цвет.

«Поздравляю тебя с Масленицей! Желаю вкусно покушать и хорошенечко отдохнуть от забот и серости будней. Пусть твои мечты воплотятся в реальность, а дух весны подарит счастье. Танцуй, пой и веселись от души, пусть этот праздник запомнится на долго!»

Прозу лучше использовать как сопроводительный текст к открытке, а на самой картинке либо ничего не писать, либо все же поместить стих. Лучше избегать длинных произведений, ведь они не так хорошо воспринимаются, как коротенькие. Если адресат оценит юмор, можно выбрать прикольный веселый стишок.

«Блинчики в виде солнышка — символ тепла, Масленицы, начала весны. Пусть же этот праздник принесет тебе счастье и радость, все то, о чем ты так сильно мечтаешь! Пусть зима уходит поскорей, забрав с собой все проблемы и беды. Не пропусти неделю вкусностей и объедения, будем танцевать, смеяться и шутить до утра!»

Напомним, поздравления с Масляницей 2020: красивые стихи, поговорки, заклички, частушки и песни.

Как сообщала Politeka, Масленица 2020: красивые поздравительные СМС в стихах и прозе.

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