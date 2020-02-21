Актер Жерар Депардье, который в 2013 году гражданство страны-агрессора сделал скандальное заявление об Украине

Своим "прозрением" он поделился на кинофестивале Baltic Pearl film festival в Риге.



"Я люблю и Россию, и Украину, которая является частью России", - заявил актер.

Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина, за то, что тот помог ему понять "русскую душу".

Стоить отметить, что Депардье подарили недвижимость в нескольких городах РФ и практически сделали почётным гражданином страны.



Напомним, Жерар Депардье обиделся на французские власти шесть лет назад. Тогда Франсуа Олланд предложил ввести в стране «налог на богатство». Два года все французы, которые зарабатывали больше €1 млн в год, должны были платить в казну 75% от всего дохода.

Эксцентричный актер состояния лишаться не захотел. Он получил российский паспорт и поменял парижскую прописку на саранскую. А глава Чечни Рамзан Кадыров на радостях подарил Депардье еще и пятикомнатную квартиру в Грозном.

Напомним, Депардье предал Путина.

Также мы писали, что Депардье попал в громкий интим-скандал.

Еще politeka сообщала, что Депардье жестко оскорбил французов.