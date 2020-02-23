Украинская модель из Киева Юлия Мишура победила на всемирном конкурсе по фитнесу и бодибилдингу, который проходил 22 февраля в Польше

Киевлянка стала лучше в категории бикини до 160 см, поразив поклонников невероятными формами. Девушка имеет прекрасно подкачанное тело и длинные волосы. На победном фото она позирует в блестящем купальнике. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Девушка является активным пользователем Инстаграм и постоянно публикует жаркие фото у себя в профиле. На текущий момент у Юлии почти 20 тысяч подписчиков и более двух тысяч публикаций.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя венесуэльская спортсменка Мишель Левин показала многомиллионной армии фанатов свою обнаженную фигуру.

Черно-белый снимок красотка опубликовала в Twitter.

В кадре девушка сидит в позе лотоса, и на ее теле виден каждый мускул.

Такое скульптурированное накачанное тело – результат многочасовых тренировок в зале каждый день.

Глядя на эту красотку, сложно поверить, что в юности она страдала от многочисленных комплексов.

Девушка выросла в очень бедной семье, из которой ушел отец. Уже в 14 лет она вынуждена была устроиться на работу.

Поскольку еды постоянно не хватало, Мишель была очень худой и носила объемную одежду, пряча тело.

Повзрослев, латиноамериканка попробовала пойти в модельный бизнес, но ее не взяли из-за невысокого роста и проблем с кожей.

Сообщалось, что фитнес-модель Лисль Дамстра снялась в обнаженной фотоссесии, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в соцсети.

41-летняя южноафриканская фитнес-модель Лисль Дамстра ранее становилась призеркой крупных фитнес-турниров.

После громких побед в спорте она решила себя попробовать в качестве эротической модели, выставив на показ не только накачанные бицепсы, но и интимные места.

Напомним, известный бодибилдер рассказал, как нарастить мускулы и не потерять иммунитет

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