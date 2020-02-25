Сердце самого старого мужчины на Земле Титэцу Ватанабэ остановилось на 113 году жизни

Об этом информирует местное агентство Kyodo.

Сообщается, что Титэцу Ватанабэ признали официально старейшим мужчиной на планете всего две недели назад.

Самый старый мужчина на Земле умер в японской префектуре Ниигата 23 февраля в возрасте 112 лет.

По информации местных журналистов, скончался японский рекордсмен в доме престарелых. На момент получения звания старейшего Титэцу было 112 лет и 344 дня.

Как известно, родился самый старый мужчина на Земле 5 марта 1907 года, и Титэцу был самым первым ребенком семье.

Долгие годы Титэцу Ватанабэ работал над заключением контрактов на поставки сахарного тростника с плантаций. Через время мужчина воевал во Второй мировой войне. У Ватанабэ было пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Ранее мы рассказывали о том, что в январе скончался старейший мужчина на Земле. Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, которого ранее Книга рекордов Гиннеса признала старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках Нонака онсэн в этой местности. Отмечается, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Масадзо Нонака был признан самым старым мужчиной на Земле в апереле 2018 года. Тогда его возраст составлял 112 лет и 259 дней. У Нонаки было семь братьев и сестер, а также пятеро детей. В свободное время он любил смотреть телевизор, читать газеты и есть сладости.

Напомним, скончалась самая старая женщина на Земле.

Как писала Politeka, старейшего в мире человека случайно обнаружили в аэропорту.

Также Politeka писала, что умер старейший мужчина планеты: «сразу после дня рождения»