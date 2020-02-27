Погода уготовила украинцам очередной "сюрприз"

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает Politeka.net.

В частности, сегодня, 27 февраля, погода значительно ухудшится в украинских регионах.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня ожидаются шквальные порывы ветра.

Так, в южных и восточных областях Украины их скорость будет достигать 15-20 метров в секунду, поэтому спасатели объявили первый уровень опасности.

По всей территории страны, кроме юго-восточных регионов, пройдет небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом.

Температура днем 4−9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму синоптики обещают до 10−15 градусов тепла.

В Карпатах днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, а температура в течение суток 0−5 мороза.

Что касается Киева, то тут синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с. Температура днем +5−7.

Ранее мы рассказывали о том, что погода сошла с ума. По информации синоптиков, 27 февраля погода резко испортится, значительную часть территории накроют дожди с мокрым снегом.

Так, в западных и в северных областях, а также в Виннице, днем пройдут небольшие дожди. Ветер местами достигнет 15-20 м/с. Ночью столбик термометра покажет 1-6 градусов тепла. В южных, восточных областях и Кировоградском регионе, днем будет 4-9 тепла.

Также украинцам не стоит забывать о мощном циклоне Sabine, который может стать причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы.

В Украине же в последнюю неделю февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

Напомним, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

А еще Politeka писала о том, что сильнейший шторм надвигается на Украину, сделано срочное заявление: "Опасность ожидается в...".

Также Politeka сообщала о том, что с озерами на Одесчине произошла катастрофа, пугающие кадры