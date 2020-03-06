Погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев новой аномалией

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха, передает «Сегодня».

Согласно его прогнозу, уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

А вот июнь в Украине начнется с сильных дождей, которые будут очень схожи с тропическими ливнями, говорит прогноз погоды от Горбаня.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опустится до -15 градусов.

Однако, на данный момент в это слабо верится, особенно, когда на улице 20 градусов тепла. Впрочем, в Украине уже бывали периоды, когда после непродолжительного тепла обрушивался снег и возвращалась непогода. Поэтому, нужно быть готовыми к любым выходкам природы.

Напомним, украинцев предупредили о новой опасности из-за аномально теплой погоды.

В природе неожиданно рано активизировались клещи. Так, киевский археолог Лаврентий Тарасевич рассказал, что на него во время прогулки в лесу "напали" кровососы.

"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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