Ежегодно каждая девушка ждет свой день — 8 марта, чтобы насладиться повышенным вниманием к себе, теплыми словами от родных и близких, приятными подарочками. Любимым представительницам слабого пола принято дарить цветы, конфеты, различные украшения и другие приятные вещи, но лучшим подарком во все времена была и остается ручная поделка.

8 марта по всей Земле встречается Международный женский день, главный праздник начала весны, которого так ждут все прелестные ангелы нашей планеты. В 2020 году Украина будет встречать это торжество в воскресенье, поэтому выходной день был перенесен на понедельник (выходные дни с 7 по 9 марта).

В связи с этим грандиозным праздником практически каждый мужчина (и дети, и старики), ломают голову, какой лучше вручить подарок. Это может быть что-то купленное из магазина, а может сделанное своими руками. Далее рассмотрим лучшие варианты подарков на любой вкус и кошелек, чтобы красиво и недорого, оригинально и захватывающее.

Источник: forpostsevastopol.ru

Подарок на 8 марта для мамы или тещи

Исторически Международный женский праздник появился как день солидарности женщин в неумолимой войне за равные права с сильным полом. С этой стороны, 8 марта выступает днем признания силы женщин и их важности в социуме. Маме, как и любой другой женщине в этом мире, нужно попытаться показать ее значимость, подчеркнуть все ее позитивные стороны. Чтобы это сделать, важно очень трепетно выбирать ей подарок, а еще лучше придумать микс из презентов (например, сделанный своими руками и купленный в магазине, для души и пользы). Теща – вторая мама. Ее тоже стоит задобрить приятным презентом.

Несколько примеров оригинальных подарков своими руками:

букет из помпонов, бисера, фетра или других материалов (сделать верхушки цветов и листья не трудно, за основу можно взять обычные стебли кустов или веточки из дерева, связываем букет бантиков, все это помещаем в заранее купленную красивую вазу);

из помпонов, бисера, фетра или других материалов (сделать верхушки цветов и листья не трудно, за основу можно взять обычные стебли кустов или веточки из дерева, связываем букет бантиков, все это помещаем в заранее купленную красивую вазу); оригами (если есть хотя бы малейший опыт создания красивых фигур из бумаги, можно попробовать создать что-то восхитительное из простого разноцветного картона и клея, это может быть корабль с ветрилами, лебедь, цветок и др.);

(если есть хотя бы малейший опыт создания красивых фигур из бумаги, можно попробовать создать что-то восхитительное из простого разноцветного картона и клея, это может быть корабль с ветрилами, лебедь, цветок и др.); различные вкусности, например, трюфели из белого шоколада, печенье, торт, какое-то экзотическое блюдо, а еще лучше накрыть целый стол самостоятельно из любимых блюд мамы, можно еще добавить морепродукты, коллекционное вино, все, что может хоть как-то подчеркнуть ее бесценность, и что на нее не жалко ничего;

например, трюфели из белого шоколада, печенье, торт, какое-то экзотическое блюдо, а еще лучше накрыть целый стол самостоятельно из любимых блюд мамы, можно еще добавить морепродукты, коллекционное вино, все, что может хоть как-то подчеркнуть ее бесценность, и что на нее не жалко ничего; картины (их можно рисовать как кто умеет, к примеру, взять большой ватман, и оставить на нем красочные отпечатки своих ладошек, лиц, других частей тела (всей семьей), потом вставить шедевр в рамочку), можно также купить готовую работу;

(их можно рисовать как кто умеет, к примеру, взять большой ватман, и оставить на нем красочные отпечатки своих ладошек, лиц, других частей тела (всей семьей), потом вставить шедевр в рамочку), можно также купить готовую работу; вышивка (легче всего сшить сердечко, для этого нужно просто вырезать из красивой ткани два одинаковых сердечка, сшить их между собой, но не до конца, вывернуть наизнанку (чтобы швов видно не было), наполнить ватой, красиво дошить оставшийся кусочек);

(легче всего сшить сердечко, для этого нужно просто вырезать из красивой ткани два одинаковых сердечка, сшить их между собой, но не до конца, вывернуть наизнанку (чтобы швов видно не было), наполнить ватой, красиво дошить оставшийся кусочек); коробочка комплиментов (можно сделать красивую коробку, а в нее поместить сотню комплиментов, раскрывающих все позитивные стороны родной мамы);

(можно сделать красивую коробку, а в нее поместить сотню комплиментов, раскрывающих все позитивные стороны родной мамы); выложиться на максимум, проявив заботу (например, на неделю перебрать все ее обязанности по дому: мыть посуду, убираться, готовить кушать и т.д., сделать генеральную уборку, целый день быть слугой (выполнять все желания, приносить вкусности в постель);

(например, на неделю перебрать все ее обязанности по дому: мыть посуду, убираться, готовить кушать и т.д., сделать генеральную уборку, целый день быть слугой (выполнять все желания, приносить вкусности в постель); фотоальбом (любая мама оценит такой душевный подарок).

Источник: 1000sovetov.ru

Чтобы выбрать наиболее удачный вариант, обязательно нужно учитывать особенности характера и пожелания героини, для которой готовится сюрприз. Некоторые просто могут не оценить ручную поделку, и все старания будут напрасными.

Что можно купить мамам на 8 марта:

Каждая женщина — совокупность уникальных мыслей и эмоций, желаний и чувств. Поэтому найти универсальный вариант попросту невозможно. Некоторые специалисты отмечают, что даже женщины не всегда знают, чего хотят. Но в красивых представительниц мира сего есть и много общего, за счет чего можно выделить определенный список подарков, которые скорее всего будут оценены по достоинству:

ужин в шикарном ресторане (такой подарок можно сделать далеко не только любимой девушке, но и маме, бабушке, дочке, внучке, и даже тете), будьте уверены, волшебный вечер останется в памяти позитивным пятнышком навсегда;

(такой подарок можно сделать далеко не только любимой девушке, но и маме, бабушке, дочке, внучке, и даже тете), будьте уверены, волшебный вечер останется в памяти позитивным пятнышком навсегда; посещение спа-салона (у любой мамы от приятного массажа и расслабляющего джакузи появится желание расцеловать своего сына);

(у любой мамы от приятного массажа и расслабляющего джакузи появится желание расцеловать своего сына); сертификат в косметический магазин (женщины всегда испытывают слабость к косметике, любят ухаживать за собой).

Чего не стоит дарить маме на главный праздник в марту:

то, что ей откровенно не принесет никакого удовольствия (различные полотенца, дешевые безделушки и аксессуары, нужно прислушаться к ее хобби, потребностям, увлечениям);

косметику (лучше подарить сертификат в какой-либо магазин, ибо неудачно выбранные помады, кремы, пудры лишь огорчат маму);

кухонные принадлежности (если только она сама об этом не мечтает), чтобы не указывать, что ее место на кухне, и даже такие важные вещи, как мультиварки, микроволновки, блендеры лучше покупать в любой другой день.

Создавайте рисунки и открытки, лепите аппликации, придумывайте домашние блюда, шейте ватные фигурки, проявляйте банальное внимание, и мамы будут счастливы в этот день.

Креативные презенты для девочек и бабушек

Для большинства людей семья — это что-то святое, ради чего стоит жить и трудиться, достигать вершин и совершенствоваться. Ради семьи многие из нас готовы идти на самые невероятные поступки, в том числе проявлять натуру в таких сферах, в которых трудно себя представить. Например, чтобы порадовать любимую дочку, внучку, бабушку на 8 марта многие мужчины берутся за вышивание, рисование, лепку и даже вязание. Все ради того, чтобы порадовать своих милых женщин.

Для бабушек отлично подойдет:

мягкий легкий плед (бабушки очень любят закутываться в теплосохраняющие пледы);

(бабушки очень любят закутываться в теплосохраняющие пледы); специальная ортопедическая подушка (летнему человеку очень важно спать в удобной постели);

(летнему человеку очень важно спать в удобной постели); набор для вышивания (или другого хобби, чем женщина увлекается);

(или другого хобби, чем женщина увлекается); полезные подручные средства , которые облегчат жизнь бабушкам, например, компактный наручный манометр на запястье или часы, измеряющие пульс;

, которые облегчат жизнь бабушкам, например, компактный наручный манометр на запястье или часы, измеряющие пульс; кухонные принадлежности (если женщина увлекается готовкой различных блюд, можно подобрать формочки для выпекания, духовку, посуду и т.д.).

Если подарок подбирает маленькая внучка, она может нарисовать бабушке картинку. Что касается маленького внука, ему лучше сделать оригами, раскрасив поделку в приятные цвета. Бабушкам также нравятся различные спектакли, песенки и стишки, которые рассказывают им их внуки и правнуки. Внучки также могут испечь что-то вкусное. Если так поздравить свою родную, она этого точно никогда не забудет.

Источник: malinkablog.ru

Если подарок готовится дочери или внучке, лучше потратить немного денег и купить что-то согласно ее предпочтениям, хобби. Больше всего молодой детский разум ценит одежду, рюкзачки, сумочки, куклы, разные обновки. Недорогой брелок или детские образовательные книжечки лучше не покупать.

Для дочки отец может купить велосипед, позволить на недельку забыть, что такое начальная школа, занимаясь с ней самостоятельно. Если получается приобрести дорогой подарок, можно присмотреть компьютер, интерактивную доску, планшет.

Если предполагаются недорогие подарки, придется включить свой скрытый креативный ресурс, ибо дети — самый сложный возрастной контингент для вручения дешевых презентов. Такой сюрприз должен быть настолько классный и идеальный, чтобы даже не вызывать вопрос «а сколько он стоит». Варианты подарка: поход в детский развлекательный центр (как правило, платить приходится только за вход, сладкую вату и напиток), новый необычный пенал с набором карандашей или ручек, хороший фломастер и ватманы (рисуем вместе с ребенком, уделяя как можно больше внимания).

В марте многие мужчины, пользуясь весенним настроением, выводят своих родных на прогулки. Эта идея подойдет и для бабушек, и для дочерей. Если девушка своего парня может легко заставить это сделать, то родным вытащить мужчину проблематично. Март — пора волшебства, подарите его своим дамам. Не думайте, как бы его соорудить быстрый подарок, или «как делать букет, если забыл о 8 марта), откройтесь своему сердцу, проявите заботу для самых дорогих.

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