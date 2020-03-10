Лето уготовило украинцам настоящий сюрприз

Об этом пишет Обозреватель.

Как утверждают авторитетные синоптики, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Аналогичный прогноз озвучил и Назарий Данилюк. Он утверждает, что после жаркого и засушливого мая Украину накроют ливни, которых будут сопровождать шквальные ветра.

Ливни якобы закончатся в середине июня, а температура воздуха поднимется до +24. Такой погода продержится до конца месяца, а в июле украинцам нужно готовится к ураганам, дождям и перепадам температур.

Но с такими прогнозами не согласен другой синоптик Владимир Деркач. Он успокоил украинцев, что сильной жары не стоит ожидать летом, а высокая температура будет только пару дней в месяце. Но дожди, как рассказывает эксперт, будут и в августе.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГИ Вера Балабух утверждает, что лето в 2020 году будет аномально жарким.

"Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – озвучила она свой прогноз.

Ранее мы рассказывали о том, что мощный антициклон атакует Украину. По словам Натальи Диденко, 10 марта погода будет сухой практически во всех областях, но вскоре все изменится.

Она пояснила, что 10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится.

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке, +12 +18 градусов. Прохладнее будет на севере, +9… +13 градусов.

Еще ниже температура ожидается на Западе: +7 +12 градусов. В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха около +12, +13 градусов.

А уже 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, будут дожди, температура воздуха опустится до +10 градусов. Также усилится ветер.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.