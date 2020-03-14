В Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением на коронавирус

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Известно, что у семьи повышенная температура и они находились в контакте с госпитализированным человеком, у которого заподозрили коронавирус.

"За границей не находились. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - сообщили в ОГА.

Напомним, в Украине официально известно о двух случаях коронавируса: жительницы Житомирской области, и жителя - Черновицкой. Оба некоторое время назад вернулись из Европы.

Также мы сообщали, что в Италии из-за коронавируса Covid-19 скончалась гражданка Украины, которая уехала на Апеннины на заработки и последнее время работала в городе Ровато, что в провинции Брешия.

Известно, что женщина была госпитализирована пару дней назад и находилась в тяжелом состоянии – врачи не смогли помочь ей, она скончалась накануне.

Также стоит отметить, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Напомним, названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

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