Шоумен, хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко возмутился бездействием во время оккупации Донбасса и Крыма

Свой комментарий он дал в чате на "Главреде".

Случившейся с Крымом и Донбассом ситуация не укладывается у него в голове.



Артист, не подбирая слов, возмутился происходящим во время захвата Крыма и Донбасса

"Это уже не просто хамство, а какой-то пи**ец! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди толпами заехали, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился там. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", - заявил он.

Ранее, российская актриса и режиссер Юлия Ауг заявила, что, возможно, некоторые жители Крыма и верили в референдум, голосовали, однако проходил он под дулами автоматов.

Также она выразила мнение, что так называемое "присоединение" украинского полуострова к России является аннексией.

А вот украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

По его словам, там не осталось сознательных украинцев.

Также он уверен, что Крым населен "природными" россиянами, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут лишь ненависть.

Писатель заявил, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".

Напомним, 24 февраля 2014 года Россия начала необъявленную военную спецоперацию по оккупации Крыма с помощью спецназа ГРУ, подразделений войск ВДВ и чеченского батальона «Восток».

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