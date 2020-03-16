Два случая коронавируса официально зарегистрированы в Киеве

Об этом вечером в понедельник, 16 марта, официально заявил Минздрав Украины. Подчеркивается, что два случая заражения вирусом COVID-19 были подтверждены в столице амбулаторно.

Зараженных людей уже изолировали. Им предстоит симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Всего в Украине насчитывается 7 официально подтвержденных случаев заражения. Из них один был летальным.

Также стало известно, что в Черновицкой областной больнице скончалась женщина, находившаяся на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Известно, что женщину госпитализировали с подозрением на китайский вирус, однако смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавируса. Анализы на наличие у пациентки коронавируса еще не пришли.

Ранее мы сообщали, что президент Украины записал новое видеообращение, посвященное противостоянию пандемии. В нем он подчеркнул, что пример Китая показал всему миру эффективность жестких мер в борьбе с коронавирусом.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский», - заявил президент.

Он сообщил, что вечером состоится заседание правительства, на котором будут рассматриваться возможные меры для борьбы с эпидемией.

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине. Также под запретом будут массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включая обряды и церемонии. Экспорт продуктов питания должен быть ограничен по определенному Кабмином списку.

Кроме того, президент предлагает запретить любое междугороднее и межобластное сообщение с 18 марта. Также предлагается закрыть все метро, в маршрутных такси перевозить не более 10 пассажиров за раз, и до 20 пассажиров за раз – в троллейбусах, трамваях, автобусах и вагонах общественного транспорта.

Президент также обратился к Минфину с просьбой провести переговоры с МВФ и другими партерами для получения финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Напомним, министр не сдержался и выдал правду о ситуации с коронавирусом.

Как сообщала Politeka, Кернес устроил демарш против Зеленского, карантин под угрозой.

Также Politeka писала, что Кабмин выставил украинцам одно жесткое условие: как не потерять субсидию в разгар коронавируса.