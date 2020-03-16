Министерство иностранных дел просит украинцев воздержаться от покупок дешевых путевок

Такое заявление во время брифинга сделал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Politeka. По его словам, туроператоры несмотря на ограничительные меры и запреты продолжают продавать украинцам путевки на отдых.

Кулеба отметил, что больше всего путевок продают в Египет, куда украинцев вывозят на чартерных рейсах. Он призвал украинцев не рисковать своим здоровьем и жизнью, соглашаясь на столь рискованный отдых. Он добавил, что ситуация в Египте и так сложная, поэтому не стоит ее усугублять. Кулеба подчеркнул, что не стоит верить туроператорам, которые обещают, что все будет хорошо, что бояться нечего.

«Каждый день я получаю сообщение о том, что очередные чартеры туркомпаний вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет замечательно. Мол, там прекрасный климат, сухой, высокая температура, при которой коронавирус не размножается – и весь этот бред. Люди, вам нагло врут», - подчеркнул глава МИД.

Он убежден, что туроператоров не волнует здоровье клиентов, они лишь хотят не потерять заработок в такие тяжелые для турбизнеса времена.

Ранее мы писали, что украинские граждане, отдыхающие в Египте на момент начала карантина, оказались в ловушке. Многие из них не могут вернуться домой до того, как Украина закроет границы. Многие туроператоры отменили обратные билеты, а вопрос эвакуации людей из Египта пока не решен. По предварительным данным, в Египте находится около 60 тысяч украинцев. Тем временем, в Египте зафиксировано 150 случаев коронавируса. Это в разы больше, чем в Украине, поэтому миф о том, что коронавирус умирает при высоких температурах не подтверждается статистикой.

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