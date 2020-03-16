Украинские чиновники рассказали гражданам, что будет с субсидией во время распространения коронавируса

Как сообщает Politeka, об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге.

«Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода», - отметил он.

Также чиновник рассказал, что если задолженность более двух месяцев, то это может стать причиной лишения помощи в следующем отопительном сезоне.

«Важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более двух месяцев задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн)», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что озвученные Минфином цифры о льготниках-нарушителях можно считать фейком, а реальная потеря субсидий грозит единицам.

Об этом рассказал директор департамента социальной политики института местного развития Антон Левицкий. Он прокомментировал недавние проверки украинцев, по итогам которых Минфин решил лишить многих людей льгот.

«То, что объявил Минфин - это большой фейк. По этим данным, ⅔ населения Украины относятся к льготникам. Цифра 24,5 млн льготников невероятно завышена… льготников у нас точно столько нет, эти данные не публикуются - они полу-засекречены, но льготников не более 3-х млн, а не 10,5 млн», - подчеркнул эксперт.

По его данным, в 2019 году льготы в Украине получали всего 3,3 млн семей, то есть в три раза меньше, чем утверждал Минфин.

Напомним, субсидии и льготы отменяются: украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют штрафами за газ, решение уже принято: как будем платить в 2020 году.

Также Politeka писала, что украинцев заставят платить коммуналку за соседей: "платежка в 53 тысячи только начало...".