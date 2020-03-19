Коронавирус, который охватил уже почти весь мир, по странному стечению обстоятельств миновал «ДНР»

Более того, там зафиксирован рекордно короткий карантин – всего 11 часов, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Но обо всем по порядку. Карантин в «республике» объявили 17 марта с 12 часов дня, озвучив необходимые меры по недопущению распространения опасной инфекции. В «ДНР» закрылись школы, садики, госучреждения, отменились массовые мероприятия и так далее.

Однако, пока местные «власти» вовсю готовились к борьбе с коронавирусом, из Кремля прилетело ЦУ: «отменить карантины и панику, никаких больных нет, а, значит, – никаких карантинов».

В 11 часов вечера 17 марта во все подразделения и службы «ДНР» были разосланы соответствующие уведомление об отмене ограничений, и уже с 18 марта все заработало, как и прежде.

Правда, был один нюанс.

«Как бы на всякий случай все подразделения ДНР уведомили, что больных с подозрениями на короновирус свозить подальше от Донецка – в Горловку, в центральную городскую инфекционную больницу. Кто их там найдет! Да и чем лечить, если тестов и лекарств вообще нет», – пишет автор.

Правда, он уточнил, что из Москвы прислали 40 врачей в погонах, которые будут следить за ситуацией и не допустят паники.

Подобные действия Кремля вызвали недоумение.

«Может, Москва хочет, чтобы все жители оккупированной территории заразились вирусом, и их не стало? И тогда их и не надо принимать в Россию? А может, Москва, как всегда, голосом прокремлевских пропагандистов закричит: «там же наши люди» и захочет все повесить на Украину? Или может обнуленный вечный президент-царь России вместе со святым отцем Звездонием (В.Войнович. "Москва-2042") совершили ритуал экзорцизма – изгнания вируса «из земли русского мира, где скрепы лежат», и им удалось победить короновирус! «, – иронизирует топикстартер.

Ранее мы писали, что первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19 на территории Донецкой области был обнаружен у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением.

Напомним, что днепряне "изобрели" новый вид очередей в аптеку, кадры поражают: "Стоим на улице".

Как сообщала Politeka, МОЗ раскрыло самый эффективный способ, как спастись от коронавируса.

Также Politeka писала, что карантин предложили ввести не для всех: «В противном случае мир обрушится».