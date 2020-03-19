Ученая объяснила механизм действия коронавируса

Об этом рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак, передает УНИАН.

Специалист отмечает, что в темпах распространения смертоносного коронавируса нет ничего удивительного. Миграция населения в мире очень большая, мы за часы перебираемся с материка на материк. И такая мобильность имеет обратную сторону.

Также она добавила, что вместе с масштабами распространения вирус изменяется.

«Любой вирус, при многократном последовательном инфицировании (этот процесс называется пассирование вирусов), происходящем во время эпидемической вспышки, постепенно теряет свою активность, происходит его аттенуация (адаптация вируса к объекту, который он атакует, в направлении уменьшения агрессивности). То есть, с каждым пассажем вируса, с последовательным инфицированием каждого следующего человека, вирус уменьшает свою инфекционную активность», - говорит Жолобак.

В свое время была паника по поводу SARS, MERS (вспышки заболеваний этих коронавирусов были, соответственно, в 2002 и 2015 годах). Как произошло с возбудителями SARS, MERS, точно так же снизится инфекционность COVІD-19, а эпидемия сойдет на нет, прогнозирует ученая.

Мехониз действия коронавируса она сравнила с герпесом.

«Классическим, иллюстрирующим стратегию поведения вирусов в человеческой популяции, является пример заболевания, вызываемого вирусом герпеса. Инфицируя человека в раннем, постнатальном периоде, вирус «живет» в наших нервных клетках всю жизнь, портит иногда ее качество, но у подавляющего большинства людей не проявляет себя. Конечно, бывают случаи герпетического менингоэнцефалита, системных герпетических заболеваний, но в общем вирус «не заинтересован» в смерти человека, его «задача» – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде», - говорит специалист.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.