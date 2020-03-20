На выходных в Украину придет климатическая зима

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Politeka. По ее словам, 21-22 марта зима попробует взять реванш, в Украину придут холода.

Согласно прогнозу, на Украину надвигается арктический воздух, который и принесет в страну похолодание. Температура воздуха будет снижаться вплоть до морозов.

В субботу, 21 марта, температура воздуха в течение дня опустится до 4-9 градусов. Теплее всего будет в южных регионах. Там воздух прогреется до 9-14 градусов.

В воскресенье, 22 марта, в Украине сильно похолодает. Температура опустится до 1-5 градусов днем, а ночью ожидаются морозы.

Кроме этого, на территории Украины пройдут дожди с мокрым снегом, усилится ветер.

В Киеве на выходных пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до 3 градусов.

Есть и хорошие новости – зимняя погода продержится в Украине недолго. Уже в четверг, 26 марта, ожидается потепление.

Ранее мы писали, что народные синоптики обещают приход климатического лета в Украину уже в мае. Последний месяц весны будет сухим и жарким, а вот лето будет дождливым. Согласно прогнозам, в июне и августе будет дождливо. А вот в июле будет благоприятная погода для путешествий по Украине. Осень, по убеждению народных синоптиков, в этом году начнется вовремя. Уже с начала сентября похолодает.

Отметим, что осень и зима 2019 года были на удивление теплыми. За всю зиму в Украине так и не выпал серьезный снег. Такие климатические изменения связывают с глобальным потеплением. По всему миру меняется климат. Не обойдет это стороной и Украину.

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А еще Politeka писала, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

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