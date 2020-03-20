Стало известно, что COVID-19 подхватил директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов

Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщил отец Фаворова - врач-эпидемиолог Михаил Фаворов, который в последнее время часто комментирует ситуацию с пандемией на этой радиостанции, пишет "Обозреватель".

По словам мужчины, у его сына выявили коронавирус после полета на работу в Украину (отметим, Фаворов живет в США).

"Мой сын находился здесь, пока я был в Турции, он находился здесь у нас дома в Атланте. А потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. И мы не можем сказать, в каком точно из самолетов, в каком аэропорту и где произошло заражение...", - отметил эпидемиолог.

Также он добавил, что сын прилетел в среду, 11 марта, в Киев, а плохо ему стало в субботу, 13 марта. Температура поднялась до 38 и начался характерный для коронавируса сухой кашель.

По словам отца, Фаворов сдал анализы в понедельник, 16 марта, и получил положительный результат. На следующий день заболела его жена.

По состоянию на 20 марта, проведя все эти дни в самоизоляции, супругам уже лучше, температура спала, а кашель исчез.

Ранее мы рассказывали о первом официальном случае заражения в Верховной Раде. Заболевшим оказался нардеп Сергей Шахов. По его словам, недомогание он начал чувствовать 15 марта, температура поднялась до 38 градусов, что стало поводом для вызова врача. Тесты на грипп оказались отрицательными, а на COVID-19 ему удалось сделать только на следующий день.

В настоящее время, получив положительный результат на коронавирус, Шахов пребывает в самоизоляции и рапортует в соцсети о постепенном улучшении самочувствия.

Также мы рассказывали, 20 марта стало известно о первом вылечившимся в Украине - произошло это в Черновцах.

Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено. Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой.

В целом, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса (три летальные).

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