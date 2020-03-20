Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марценкив обеспокоен ростом количества граждан с подозрением на коронавирус

Чиновник уверен, что следует ужесточить карантин, а именно ввести чрезвычайное положение. Как передает Politeka.net, об этом он заявил в своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому и правительству (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Марценкив сообщил, что горожане пренебрегают правилами карантина, поэтому следует подключить Нацгвардию для охраны порядка.

"Сегодня еще с подозрением в нашей областной инфекционной больнице находится 15 человек... К сожалению, все равно жители Франковска пренебрегают мерами карантина. Вчера очень много людей гуляло без надобности, очень много воспринимают это как каникулы, отдыхая вечером в компаниях еще и со спиртным, очень много было молодых людей и не только... Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителец, с привлечением Нацгвардии", - говорит мэр Ивано-Франковска в своем обращении.

Марценкив напомнил, что 19 марта был подтвержден первый случай гибели от коронавируса в Ивано-Франковске. Жертвой стала 56-летняя женщина.

Кроме того, мэр акцентирвал внимание, что в некоторых аптеках и продуктовых магазинах до сих пор наживаются на коронавирусе, устанавливая завышенные цены, поэтому он попросил власть, а также Антимонопольный комитет отреагировать на ситуацию.

Оперативно про карантин (20.03.2020/9:00) Gepostet von Руслан Марцінків am Freitag, 20. März 2020

Ранее мы сообщали, в видеообращении от 20 марта Зеленский на собственном примере показал украинцам, что в этот непростой для страны период следует заботиться о пожилых гражданах. Так, президент сообщил, что уговорил свою мать не выходить на улицу, призвав к таким же действиям всех украинцев.

В частности, сегодня в Киеве произошел скандал с пенсионерами, которые тотально нарушают правила карантина и заполоняют общественный транспорт - "едут по делам".

О ситуации рассказал столичный полицейский Роман Мартинюк: «На два автобуса (из 20 пассажиров) – 7 пенсионеров. 6/7 пенсионеров, с которыми я сегодня пообщался, спешат в банк делать проплату или узнавать сумму коммунальных... В час пик поехать в магазин решила еще одна пенсионерка, ибо, как она говорит: "потом будут большие очереди"».

Отметим, по состоянию на 10 утра 20 марта картина с COVID-19 в Украине выглядит следующим образом: зафиксировано 26 случаев болезни:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

м. Киев - 3 случая

Напомним, в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что..."

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма".

А еще Politeka сообщала, биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса: есть два условия...