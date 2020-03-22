Украинское общество всколыхнула новость о продаже респираторов в Испанию, при этом в стране создался искусственный дефицит средств защиты

Своим возмущением украинцы делятся в соцсетях, передает Poliiteka.net

Так, по словам пользователя Вадима Дмитрука, накладная на 100 тысяч респираторов 3 класса украинского производства, которые вывезли в Италию, составляет 7,5 тысяч долларов (2 гривны за 1 штуку).

"Накладная на 100 000 респираторов вывезенных в Испанию, которую выложила "Новая Таможня", чтобы опровергнуть "фейк". Указанная цена на партию - 7500 долл. Берем калькулятор и делим 7500 долл на 100000шт. Получаем цену за 1 респиратор 3 класса защиты. 2 гривны. 2 гривны за респиратор 3 класса, который защищает даже от радиоактивного заражения», - объясняет он.

Дмитрук отметил, что в Испанию поставили маски высокой степени защиты, по цене дешевой марлевой повязки.

«Прикол достойный 95 квартала. Маска высокой степени защиты дешевле простой марлевой повязки. Они продали маски и создали искусственный дефицит, чтобы на вас нажиться. И теперь на тот же респиратор в Украине вам продают по цене от 100 грн. Испанцам по 2, нам по 100. Сдохни, скот! А последнее отдай за маску по астрономической цене. Нам прибарахлиться надо", - возмутился украинец.

Кроме того, он обратил внимание на интересную детали, что самолет с масками вылетел 6 марта, а прибыл в Испанию 19 марта.

"Ну и так: самолет вылетел 6 марта, а прилетел в Испанию 19 марта. Видимо в дыру во времени и пространстве попал. Это геноцид украинцев. Внуки чекистов его уже не скрывают", - написал Вадим.

Напомним, что в сети в появилось видео, где рабочие в Мадриде разгружают защитные маски украинской фирмы “Бук”.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

Стоит отметить, что на данный момент в Украине дефицит масок из-за того, что украинские предприниматели начали вывозить их еще тогда, когда пандемия Covid-19 начиналась в Китае.

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