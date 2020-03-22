В Украину идет похолодание, погода снова испортится. Холод продержиться до четверга

Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net. Она напомнила, что весной 2013 года в Украине была холодная погода со снегопадами.

В понедельник, 23 марта, погода Украины будет зависеть от антициклона Юргена. Он идет к нам с севера и принесет холод, дожди и местами морозы. По словам синоптика, сегодня ночью ожидается 1-6 градусов мороза, а завтра днем ​​столбики термометров не поднимутся выше 0-5 градусов тепла. Диденко отмечает, что в южных регионах будет теплее.

«Тяжелый холодный воздух антициклона уже до завтра вытеснит снег с нашей территории и в понедельник в большинстве областей даже будет светить солнце», - рассказала она.

Правда, в Карпатах в понедельник еще возможен снег. А по Украине может наблюдаться гололедица на дорогах, поэтому тем, кто уже успел сменить резину, нужно быть осторожными. Кроме этого, во всех областях ожидается восточный, порывистый ветер, переходящий в шквальный. Синоптик отметила, что сильный холодный ветер существенно снижает по ощущениям температуру воздуха. Она посоветовала украинцам, которым нужно идти на работу несмотря на карантин, достать зимнюю одежду, чтобы не заболеть в такой непростой период.

В Киеве 23 марта будет сухо, но холодно и ветрено. Ночью температура воздуха в столице опустится до 4 градусов мороза. Гололедица столице тоже грозит.

Диденко сообщила и хорошие новости. Холодная погода продержится в Украине недолго – всего три-четыре дня. Уже во второй половине недели в страну придет потепление до 12-14 градусов.

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