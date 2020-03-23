Работники экстренной медицинской помощи не смогут сделать украинцам тест на коронавирус COVID-19

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба МОЗ.

Известно, что украинцам в случае подозрения коронавируса COVID-19 тесты будут делать лишь в определенных медицинских учреждениях.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки". То есть, медики должны сделать пациенту сразу два теста: один на грипп, экспресс-тест — на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - информирует пресс-служба МОЗ.

В МОЗ также призвали украинцев в случае появления симптомов заболевания сразу же обращаться за консультацией к своему семейному врачу.

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус ударил по новой области. Эту информацию в своем Facebook уже подтвердил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

По его словам, зараженный пациент в данный момент находится под наблюдением медиков.

"Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", – сказано в сообщении.

Боднар также добавил, что семья зараженного жителя Черкасской области также находится под наблюдением медиков, а на территории региона круглосуточно работает оперативный штаб.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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