Врач из Испании Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа рассказал, какие продукты помогут противостоять коронавирусу
Слова медика приводит РБК.
Специалист утверждает, что употребления большого количества фруктов, овощей и зелени усилит иммунитет для дальнейшей борьбы с вирусом. Кроме того, цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты входят в список рекомендованных.
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Врач рекомендует включить в свой рацион рыбу, мясо и бобовые. Также усилению иммунитета поспособствуют молочные продукты.
Базовым продуктом должно стать оливковое масло. На нем можно жарить, а также заправлять салаты. На десерт - лучше всего сухофрукты, а не привычные нам сладкие напитки и выпечка.
Врач не рекомендует употреблять переработанное мясо и снизить количество соли и сахара в блюдах.
Ранее китайский вирусолог заявил, что процесс борьбы с коронавирусов в Украине может занять около двух лет.
"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.
Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.
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