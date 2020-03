View this post on Instagram

Простой рецепт санитайзера (антисептика, дезинфицирующего средства для рук) своими руками: 240 мл — спирта 15 мл — перекиси 3% 5 мл — глицерина 60 мл — воды #докторкомаровский #санитайзер #антисептик #коронавирус #вирус #эпидемия #болезнь #орви #здоровье