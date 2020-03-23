На фоне эпидемии коронавируса в мире и в Украине медики рекомендуют постоянно дезинфицировать руки. Так антисептик стал одним из самых востребованных товаров, который сложно найти в продаже. Предлагаем вам легкие рецепты, как можно сделать средство для защиты от COVID-19 в домашних условиях.

Что такое антисептики?

Это специальные средства, которые применяются в медицине для обеззараживания ран и предметов. Проще говоря, они убивают бактерии и вирусы или останавливают их размножение. В условиях карантина антисептики важны для дезинфекции кожи после контакта с другими людьми и предметами, на которых могут быть коронавирусы. Известно, что китайский SARS-CoV 2 может часами жить на поверхностях, прежде чем перекочует на новую жертву. Регулярная дезинфекция рук снижает риск не только COVID-19, но и многих других инфекций.

Не нужно путать антисептики с дезинфекционными растворами. Последние опасны для здоровья предназначены для обеззараживания поверхностей: столов, дверей, полочек, окон и так далее. Растворы нужно применять, надевая маску, очки, защитную одежду, используя все возможные меры безопасности.

Как правильно пользоваться антисептиками

При контакте с поверхностями риск заразиться коронавирусом намного выше, чем от уже зараженного человека. Поэтому дезинфекция очень важна во время эпидемии. Антисептики нужно наносить на открытые участки тела несколько раз в день. Нанося средство на руки – тщательно растирайте его во всех “закоулках” кисти, включая перепонки между пальцами и щели под ногтями.

Чтобы удобно пользоваться средством, его стоит залить в небольшую бутылочку. Для помещений лучше всего подойдет дозатор-насос, а для улицы – распылители.

Как правило, антисептические вещества в малых дозах безопасны для слизистых оболочек (глаза, нос, ротовая полость, горло), но в больших может вызывать раздражение и отравление вплоть до смертельного. Поэтому вещество нужно применять аккуратно и хранить подальше от детей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует добавить в в бесцветный антисептик краситель, чтобы не перепутать с другими жидкостями, менее эффективным он от этого не станет.

Слишком часто дезинфицировать нельзя, ведь это навредит кожному покрову. У кожи есть специальный слой для защиты от микроорганизмов, а частое использование антисептиков его разрушает. Таким образом появляются микротрещины, через которые вирусам и бактериям легче проникнуть внутрь.

Бактерии бывают не только вредными, но и полезными. Среди них есть такие, которые защищают руки. А чрезмерное использование антисептика убивает полезные микроорганизмы и облегчают задачу вредным, в том числе – коронавирусу.

Чтобы не навредить себе, нужно следовать простым правилам:

1) Делать перерывы между нанесениями антисептика;

2) После прихода домой или перед сном смывать вещество водой;

3) Перед сном наносить увлажняющий крем, чтобы кожа “отдыхала”, восстанавливалась и не трескалась.

4) Используйте антисептики, только если нет возможности хорошо вымыть руки.

Помимо рук, эксперты рекомендуют периодически дезинфицировать мобильный телефон. Современный человек часто пользуются гаджетами и далеко не всегда моет руки перед этим. Таким образом, на поверхности смартфона тоже могут находиться вирусы.

Какое средство выбрать для дома

Самые безопасные и эффективные антисептики получаются на основе биоцидных полимеров. Такой компонент есть только в фабричных продуктах, которые продаются в аптеках. Сейчас высококачественные санитайзеры купить нелегко, пусть цена и кусается – их быстро разобрали в первые дни карантина. К счастью, в домашних условиях можно попробовать средства попроще.

Медики пока не придумали вещества, нацеленного специально против коронавируса, но известно, что с ним хорошо справляется спирт (ослабляет, но не убивает окончательно). Кроме него, помогают такие препараты, как "Мирамистин" и "Декаметоксин" – они имеют низкую токсичность и действуют на поверхности кожи. Национальная академия медицинских наук Украины рекомендует также "Декасан" - раствор с водой в пропорции 0,25 мг/мл.

Для профилактики можно купить атибактериальные спреи, мази или специальный гель, хотя все это плохо защищает от коронавируса. Рекомендуем пользоваться влажными или сухими салфетками, а именно: хвататься через них за дверные ручки и другие предметы в общественных местах.

Эффективный антисептик от ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как можно изготовить средство для дезинфекции рук самостоятельно. Оно уже доказало свою эффективность и не требует больших затрат. Все составляющие можно легко найти в аптеке.

Ингредиенты на литр раствора:

833 мл этанола (96%) или 750 мл изопропилового спирта (99%);

Глицерин (98%) – 42 мл;

Перекись водорода (3%) – 42 мл.

Способ приготовления “домашнего” антисептика:

При помощи мерной чаши отлить указанное количество спирта в 1,5-литровую чистую емкость, которую можно быстро и плотно закрыть (например, банку). Туда же добавляем перекись водорода и глицерин. Разбавить кипяченой водой, чтобы жидкость легко проходила через дозатор. Быстро закрыть емкость и тщательно перемешать.

После этого можно распределить антисептик по удобным бутылочкам. Перед применением нужно подождать 72 часа, чтобы в емкостях исчезли все микроорганизмы.

Помните, что чистый спирт очень хорошо горит. Поэтому во время приготовления раствора держите его подальше от открытого пламени.

Рецепт антисептика от доктора Комаровского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский не остался в стороне и дал украинцам свой рецепт санитайзера. На своей странице в Instagram он обратил внимание, что во время эпидемии нужно обязательно дезинфицировать руки, но средств может не оказаться в аптеках. И даже если удалось купить антисептик – не факт, что он поможет против коронавируса.

Ингредиенты точно такие же, как у ВОЗ, но есть интересные нюансы:

240 мл — спирт;

15 мл — 3% перекись;

5 мл — медицинский глицерин;

60 мл — вода.

Как советует доктор Комаровский, нужно взять три флакона спирта по 100 милилитров: два из них вылить полностью, а из второго - половину. Для уверенности лучше вылить последнюю порцию в стакан и набрать ровно 40 мл при помощи шприца. Точно так же нужно добавить 15 мл перекиси водорода. Напоследок - 5 мл медицинского глицерина и 60 мл воды.

Евгений Комаровский подчеркнул, что в растворе должно быть 75% спирта. Это нужно проверить при помощи спиртометра, ведь даже в аптеке может попасться поддельный раствор. По словам медика, против коронавируса помогает раствор "крепостью" от 65%.

Доктор Комаровский считает, что не нужно сутками ждать, пока все вирусы и бактерии погибнут. По его словам, дезинфицирующий раствор на то и нужен, чтобы убивать микроорганизмы.

В другой раз Комаровский отметил в сети, что спирта в растворе должно быть не менее 65%, тогда его можно использовать, и антисептик будет эффективным. При такой концентрации раствор сушит кожу, чтобы защитить ее – нужен глицерин. Вдобавок, вещество замедляет испарение спирта, повышая его антибактериальный и противовирусный эффект.

Поможет ли мыло?

Ответ: да! И даже лучше, чем антисептики. Медики рекомендуют по возможности дезинфицировать руки исключительно мылом, ведь оно хорошо растворяет белковую оболочку вирусов. В отличие от антисептиков, в мыле есть соли жирных кислот, которые уничтожают защитную оболочку коронавируса и делают его беззащитным перед “атакующими” ферментами. Спирт же “пробивает” защиту далеко не всегда.

Амфифильные молекулы мыла цепляются за частички грязи и микроорганизмы, что помогает смывать их с кожи. Это еще один плюс в пользу мытья рук, ведь антисептики не убирают “выжившие” вирусы с поверхности, а лишь подавляют их жизнедеятельность. Температура воды не играет большой роли, но в теплой мыльные жиры распространяются быстрее, поэтому намылить руки легче.

Медики рекомендуют дезинфицировать мылом не только кожу, но и слизистую оболочку носа. Коронавирус перемещается по воздуху в маленьких каплях мокроты, которые без труда залетают в ноздри при вдохе. Нанеся немного мыла на палец или ватную палочку, можно очистить носовые проходы и не дать вредителям разможаться дальше. Это абсолютно безопасно и не вызывает особых неприятных ощущений, тогда как спиртовые антисептики обжигают слизистые.

Для дезинфекции подходит как твердое, так и жидкое мыло. В этом плане лучшим до сих пор остается хозяйственное (72%). Во время эпидемии им лучше не только мыть руки, но и стирать одежду. Старайтесь не браться чистыми руками за ручку крана, а вытираться – бумажными полотенцами.

Напомним, карантин в Украине 2020: сколько продлится и что запретили из-за коронавируса.

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