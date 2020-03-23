В МОЗ рассчитали оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации с распространением коронавируса в Украине

Об этом заявил министр охраны здоровья Илья Емец в эфире одного из украинских телеканалов.

Худший прогноз рассчитали приняв во внимание происходящее в Италии.

Емец отметил, что исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты худшего сценария", - сказал он.

Вместе с тем, в МОЗ считают, что в лучшем случае справиться с распространением коронавируса в Украине можно к маю. Отмечается, что это станет возможным при достаточном количестве тест-систем и отделении зараженных и здоровых.

"Насколько я разбираюсь, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", – заявил министр.

Напомним, по последним данным в Украине уже 73 больных коронавирусом.

Киев – 29 случаев заражения.

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).

Киевская область - 5 случаев.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный).

Черкасская область - 1 человек.

Днепропетровская область - 2 случая.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).

Тернопольская область - 1 случай.

Донецкая область - 1 случай.

Львовская область - 2 случая.

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