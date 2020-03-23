В МОЗ рассчитали оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации с распространением коронавируса в Украине
Об этом заявил министр охраны здоровья Илья Емец в эфире одного из украинских телеканалов.
Худший прогноз рассчитали приняв во внимание происходящее в Италии.
Емец отметил, что исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в худшей ситуации.
"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты худшего сценария", - сказал он.
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Вместе с тем, в МОЗ считают, что в лучшем случае справиться с распространением коронавируса в Украине можно к маю. Отмечается, что это станет возможным при достаточном количестве тест-систем и отделении зараженных и здоровых.
"Насколько я разбираюсь, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", – заявил министр.
Напомним, по последним данным в Украине уже 73 больных коронавирусом.
Киев – 29 случаев заражения.
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).
Киевская область - 5 случаев.
Житомирская область - 2 случая (1 летальный).
Черкасская область - 1 человек.
Днепропетровская область - 2 случая.
Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).
Тернопольская область - 1 случай.
Донецкая область - 1 случай.
Львовская область - 2 случая.
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