Департамент здравоохранения КГГА выдал приказ, который определяет, как необходимо оборудовать палаты для вип-зараженных коронавирусом, такое положение дел совсем не понравился украинцам

Так, стало известно, что ВИП-клиентам собираются предоставлять отдельную палату минимальной площадью 13 кв. м, она должна быть оснащена удобными коммуникациями с операционной и диагностическим отделением, а рядом предписано разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медпрепаратов.

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что так называемые VIP-палаты подготовили в Александровской больнице на случай заболевания коронавирусом первых лиц государства. Кличко объяснил, что палаты начали готовить после приказов Госслужбы охраны, Минздрава и обращения Госуправления делами при президенте.

"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников – такого нет! Скажу одно: оно было сделано на исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.", - заявил Кличко

Многие украинцы не смогли сдержать своего негодования, они не могли понять, почему права простых украинцев так ущемляют. Нашлись среди украинцев и те, кто предложил депутатам лечиться по той же системе, по которой лечится простой украинец.

"За что народ так страдает? Народ нищий голодный содержит все правительство , а им ВИП палаты? Совсем ум вас покинул?", "Всем одинаково,по восемь человек в четыреместных палатах так по восемь,коридор так коридор.И супчик синий", "Пускай едут лечиться туда, где они его подхватили", "Рука руку моет. Богатые думают о себе, а не о людях. Люди им нужны тогда, когда выборы, чтобы их избрали. Потом людей не видят, они им просто не нужны".

Были и те, кто раскритиковал мэра Киева Владимира Кличко за то, что он позволяет департаменту здравоохранения КГГА творить такой беспредел. Кличко буквально поплатился за свое решение, ведь украинцы в гневе разнесли его по полной программе.

"Кличко снизил себе рейтинг на выборы окончательно. Нас снова разделили. Кто-то не может маски купить,а кто-то снова будет обеспечен всем на 100 %", "Пусть их Супрун лечит. В коридоре на гнилом матрасе. А Кличко прогибается, не место ему быть мером после такого", "Ты, что Кличко сдурел? Пусть увидят как лечатся простые украинцы. А потом может будут думать как относиться к медицине".

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