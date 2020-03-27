На границе с Украиной собрались тысячи украинских заробитчан, которые пытаются попасть домой до закрытия границы

Об этом сообщили в нескольких украинских Телеграм-каналах. Так, в пункте пропуска «Краковец» образовалась огромная толпа. Люди не соблюдают правила безопасности.

«Дистанцию никто не держит и о последствиях никто не думает», - сообщают авторы канала Kyiv LIVE.

По словам очевидцев, большинство людей в толпе без масок и каких-либо средств защиты. Качественную проверку на предмет температуры и прочих симптомов коронавируса провести каждому практически невозможно.

В то же время в погранслужбе уточняют, что масштабное скопление людей связано с тем, что всем измеряют температуру. В случае подозрения на болезнь, санитарно-карантинное подразделение забирает пациента на проверку. Кроме того все люди подписывают добровольное согласие на самоизоляцию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение закрыть государственную границу для всех, включая украинских граждан. Ограничение вступит в силу вечером 27 марта. Уже с полуночи никого не будут пропускать через границу. Также будут прекращены все пассажирские перевозки. Зеленский подчеркнул, что просил всех украинцев срочно вернуться домой еще две недели назад.

Ранее мы писали, что в Госпогранслужбе Украины признали неэффективной проверку температуры на границе. Глава ведомства Сергей Дейнеко рассказал, что многие пьют жаропонижающие медицинские препараты перед прохождением границы, поэтому выявлять лиц с симптомами коронавируса практически невохможно.

Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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