Карантин в Україні, а також режим надзвичайної ситуації може бути скасований раніше 24 квітня

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Для цього має бути дотримано головна умова.

Наголошується, що якщо поширення коронавирусного захворювання вдасться зупинити, то Кабмін готовий зняти режим карантину та надзвичайної ситуації.

«Я впевнений, що ми пройдемо цей виклик. Якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і режим надзвичайної ситуації достроково», - заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 25 березня в Кабінет прийняв рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації і карантину в Україні ще на місяць. На такі заходи пішли в зв'язку зі стрімким поширенням коронавіруса в країні.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що загроза поширення коронавіруса змусила владу піти на крайні заходи і посилити обмеження.

Про це розповів Володимир Зеленський під час нового відеозвернення.

«До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися в Україну. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, поїздами і автобусами...», - зазначив він.

Нагадаємо, Кабмін пішов на найжорсткіші заходи, карантин не допоміг.

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