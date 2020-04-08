В Украине отмечают светлый праздник – Вербное воскресенье 2020, который также именуют Вхождением Господа в Иерусалим. Узнайте обряды, гадания и приметы, предсказывающие судьбу и призвать в дом большое счастье.

Вербное воскресенье наступает аккурат за неделю до одного из самых главных христианских праздников – Пасхи. Православный календарь показывает, что последняя в 2020 году наступает 19 апреля, а у католиков она будет – 12 апреля. Соответственно, православные христиане отметят Вербное воскресенье 12 апреля, а католики – 5 числа.

Значение и название праздника в Украине

Официально праздник называют Вхождение Господа в Иерусалим. История, откуда появился праздник, описана в Священном писании: Иисус Христос прибыл в город на ослике, а местные жители вышли встречать его, как Царя: с ветвями пальмы и криками “Осанна!”. Это событие стало началом испытаний Сына Божьего, которые закончились распятием на Голгофе и воскресением в Пасху. Прибытие Христа в Иерусалим означает, что он сам, по своей воле, пошел на жестокие муки ради спасения человечества.

Когда Владимир Великий крестил Киевскую Русь, местные христиане тоже начали отмечать праздник. Вместе с культурным наследием он перешел и Украине. Вот только пальмы в наших широтах не растут, поэтому славянам пришлось искать альтернативу. Вместо пальмовых ветвей они обратили внимание на вербу, которая всегда цвела одной из первых, щедро выпускала побеги и красивые пушистые почки, в называемые в народе “котиками”. Вот почему воскресенье называется Вербным. Позже верба стала одним из символов Украины.

Традиции и обряды Вербного воскресенья

Ключевым элементом в самых интересных обрядах стала упомянутая верба, ведь ей приписывают целительные и даже чудотворные свойства. Веточки срезают только со здоровых деревьев, при этом запрещено срезать побеги возле дупла – это считается дурным знаком. Запрещено также заготавливать побеги, если рядом с вербой есть кладбище.

Подготовленные ветви святят в храмах. С их помощью священники окропляют прихожан, а последние могут забрать побеги домой. Любой верующий может самостоятельно побрызгать ивовыми ветвями свой дом, двор, домашнюю скотину, близких. Их следует держать в руках, говоря поздравления с Вербным воскресеньем 2020.

Что еще делают с вербой – так это хлещут друг друга ветками. Это древний обычай, в народе верят, что даже легкие удары обладают большой целебной силой и “выбьют” из близких людей всякую заразу и защитят от болезней на долгое время. А чтобы было не так обидно, говорят: “Не я бью – верба бьет”. Из веточек также готовят отвар и моют в нем малышей. Считается, что это укрепляет детское здоровье. Еще побеги можно положить у изголовья, чтобы призвать крепкий и хороший сон.

После всех вышеописанных ритуалов вербу не выбрасывают, а несут домой: рекомендуется поставить по пучку в каждой комнате и украсить икону, чтобы освященное растение защищало от пожаров, молний и прочих природных катаклизмов. Ветки должны простоять целый год, и даже после этого их не выбрасывают, а сжигают. Считается, что ива впитывает в себя негативные эмоции, потому нельзя оставлять ее просто так.

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В значимые христианские праздники церковь запрещает работать и рекомендует посвятить весь день Господу: сходить в храм, послушать проповедь, помолиться. Нельзя стирать, вышивать, убираться по дому, делать ремонт, стричься, мыться, сажать картошку, полоть на огороде, удобрять цветы и так далее. Впрочем, по словам священников, этот запрет не строгий и носит рекомендательный характер. Если возникли неотложные дела, нужно срочно убрать разбитую посуду или приготовить еду детям – это можно и нужно сделать.

Поздравления – поздравлениями, а накрывать роскошный стол в Вербное воскресенье 2020 не стоит. В это время еще длится Великий пост, когда не принято развлекаться. Как правило, украинцы собираются узким кругом и радуют гостей скромным угощением. Кстати, о посте: в праздник даже монахам полагаются поблажки. Так в Вербное воскресенье 2020 можно употреблять вино, рыбу, добавлять в еду растительное масло, но не горячие блюда.

Как гадать в Вербное воскресенье 2020

Для девушек есть простой ритуал с вербой, чтобы погадать на любовь. Нужно отделить от освященной веточки три почки и тут же их съесть: если они окажутся сладкими – в личной жизни будет счастье и скоро придется готовиться к свадьбе, а если горькими – до замужества придется ждать еще минимум год.

Существует еще одно гадание на вербе. Для нее понадобится сразу три веточки, почки на которых еще не успели расцвести. После освящения в церкви, нужно принести побеги домой поставить их в вазу, привязать к каждому по ниточке (белой, зеленой или красной), а затем произнести заговор: “Цвети, верба, расцветай, невесту (жениха) мне нагадай”.

Если первой распустится веточка с зеленой нитью – вскоре обладатель познакомиться с суженой половинкой, белой – судьба сведет с очень важным человеком, красной – будет встреча с будущем парнем или девушкой, но до брака дело вряд ли дойдет.

Нередко о будущем в ночь на Вербное воскресенье подсказывают сны. Так если человеку снится цветущая верба – стоит ждать успехов и всяческого благополучия, беды будут долго обходить стороной. Если ночью пришел сон, как вы ломаете вербу – любовь скоро принесет большое огорчение. Если во сне девушка держит пучок ивовых веток или ставит его в вазу с водой – в ближайшие дни состоится крутое свидание. А если девушки получают ивовые букеты от любимых мужчин – это к сватовству и свадьбе.

В народе верят, что вещие сны Господь посылает людям, страдающим от болезней. Если больному приснилась верба или ее ветви – значит он вскоре быстро пойдет на поправку.

Интересные приметы на Вербное воскресенье 2020

Наши предки хлестали вербой не только людей, но и домашних животных – они верили, что это прогонит болезни на весь год. Давно подмечено, что посаженные в праздник домашние растения привлекают деньги. Церковь не поощряет какой-либо труд в Вербное воскресенье, но по такому случаю можно сделать исключение. Если воткнуть в поле веточки вербы перед тем, как его обрабатывать – это обеспечит большой урожай. Некоторые советуют ломать вербу и закапывать кусочки на огороде для большего плодородия.

Считается, что в праздник женщина может излечиться от бесплодия. Для этого ей нужно ранним утром срезать несколько ветвей вербы, отнести их в храм на освящение, а затем поставить в своем доме – целебная сила растения и Божье благословение со временем пошлет ребеночка.

В Вербное воскресенье 2020 погода расскажет, чего ожидать в будущем. Если на улице весь день тепло и сухо – лето принесет много фруктов. В праздник ударил мороз и идет снег – получится собрать много пшеницы. Поднялся сильный ветер – летом будет прохладно. Если весь апрель очень тепло и в Вербное воскресенье уже набухли большие почки на деревьях – в этом году земля подарит много фруктов, овощей и зерновых культур.

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