В Украинских городах вводятся все более жесткие меры безопасности в связи с распространением коронавируса
По официальным данным Минздрава в Украине зафиксировано уже 475 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заражения приходится на Киев (82), а также Черновицкую (59), Тернопольскую (57) и Черкасскую (46) области.
В связи с рисками заражения ранее Кабмин решил продлить карантин в Украине до 24 апреля. Кроме того, меры эпидемиологической безопасности в разных городах страны постепенно становятся все более жесткими.
Так, в Сумах с 28 марта и до конца карантина жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Выходя на улицу, при себе обязательно иметь документы и не приближаться к людям ближе, чем на два метра.
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Кроме того, с 30 марта в Одессе появятся блокпосты на въездах и выездах из города, где полицейские, медики, а в случае необходимости и нацгвардейцы, будут проводить выборочный осмотр граждан. 23 блокпоста будут работать как на границе областного центра, так и в области. Людей с повышенной температурой будут отправлять обратно.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже заявлял о том, что медики призывают пересмотреть карантинные меры в стране.
«Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая», - подчеркнул он.
В связи с этим можно предположить, что более жесткие карантинные меры в ближайшее время будут введены и в других городах Украины. Вероятно, подобные блокпосты на трассах с нацгвардейцами и медиками появятся на въездах во все области.
Также глава Минздрава Илья Емец заявил, что на внеочередном заседании правительства 29 марта было принято решение об усилении карантинных мер. В частности, теперь лица, контактировавшие с зараженными или сами заболевшие коронавирусом, будут обязаны придерживаться режима самоизоляции. Также люди, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
Впоследствии в Украине заработает Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.
Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".
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