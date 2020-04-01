Появился положительный прогноз относительно продолжительности карантина в Украине

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Подчеркивается, что сейчас точной информации относительно длительности карантина в Украине нет ни у кого. Все будет зависеть от развития ситуации и успешности в борьбе с вирусом.

На данный момент карантин отменили только в Китае. Большинство стран пока только ужесточают меры ограничений. От Польши, где с 1 апреля вводят более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, России и США.

По предварительному прогнозу, Украина начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая, и это еще оптимистический прогноз, отмечается в посте.

Отметим, карантин в Украине ввден до 24 апреля, однако ограничительные меры могут продлить. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правительство может принять решение о том, чтобы продлить карантин в Украине могут аж до второй половины мая.

Добавим также, на время карантина в Украине могут ввести обязательный "масочный режим". Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины.

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