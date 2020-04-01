Украинцев могут обязать носить маски в общественных местах

Такой вопрос обсуждался во время селекторного совещания под руководством президента Владимира Зеленского, передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Сообщается, что в Украине могут ужесточить режим карантина, обязав украинцев носить медицинские маски.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости вирус", - сказано в сообщении на сайте президента.

Чтобы предотвратить это, власти провели консультации со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Стоит отметить, что масочный режим введен на целом ряде объектов в Киеве. В частности, медицинские маски обязаны носить те украинцы, которые находятся в административных, производственных помещениях и общественном транспорте.

Ранее мы сообщали, что нардепы установили штрафы для украинцев за самовольное оставление места обсервации и ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний на карантине.

Согласно принятому законопроекту, нарушителям грозят штрафы в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Более того, за некоторые действия можно даже попасть за решетку сроком от 5 до 8 лет.

Также не исключено, что карантин могут продлить до второй половины мая. По словам главы МВД Арсена Авакова, все будет зависить от эпидемиологической ситуации в стране.

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