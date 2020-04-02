Украинских медиков приглашают на работу в Италию в госпитали, где лечат больных китайским вирусом

Об этом сообщает «33 канал».

Отмечается, что такая информация прошла по медицинских учреждениях Винницкой области. Рекрутеры оставляют свои координаты через сетку врачей и предлагают зайти на сайт, где сообщается о том, что в Италии официально приглашают наших врачей и медсестер, особенно анестезиологов (без подтверждения их диплома) для работы в госпиталях, которые лечат тяжелобольных.

Согласно сообщениям, платят 600 евро за 10 часов работы. А также обеспечивают проживанием в этом же госпитале и питанием.

Отмечается, что уже есть желающие.

«Но власти нужно немедленно обратить внимание на эту проблему – предлагаю обратиться к меценатам и создать фонд премий и понятно, что поднять зарплаты! Заберите где можете – а им дайте! Ибо будет так как в Монастырском р-не, Тернопольской обл. где 21 врач заболел, 8-м написали заявления на увольнение! А это районная больница! И все!», - говорится в материале.

Отметим, в сети скептически отнеслись к такой новости. Многие усомнились в правдивости информации. Также пользователи обратили внимание на то, что сейчас закрыты границы, поэтому попасть в Италию будет проблематично.

«Границы закрыты, как медик уедет из Украины?», «Бред», «Это ложь», «Ложь, если в месяц возможно, как для медиков из других стран, свои получат больше, но такие суммы за день как указано выше это не реально», - пишут в сети.

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