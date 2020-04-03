Скандал с нападением на журналистов в Киеве получит продолжение

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Как известно, вчера, 2 апреля, произошло сразу два нападения на журналистов телеканалов ZIK и Espresso.

Съемочные группы решили снять, как жители Киева выполняют нормы карантина и пришли с проверкой на одну из спортивных площадок.

Во время съемок на журналистов напал мужчина, который начал толкать репортера и оператора, пытаясь повредить ему камеру.

Как сообщил Антон Геращенко, силовики задержали мужчину, который вчера напал на съемочную группу ZIK.

«То самый, что вчера кричал : «Мне плевать на Закон» и «Мне за это ничего не будет». Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом», - сказано в публикации замглавы МВД.

Украинцы поблагодарили правоохранителей за оперативность и призвали нападавшего сейчас повторить на камеру то, что он выкрикивал вчера в адрес журналистов.

"Спасибо за работу", "Респект", "Шапито", "Достойный ответ", "Закон один для всех", "Отлично, еще бы нападавшего на журналистов Espresso найти", - написали они в комментариях.

Сегодня произошло два нападения на журналистов телеканалов «ЗИК» и «Эспрессо-ТВ». По обоим фактам полицией начаты криминальные производства по статье 345 КК «Угроза или насилие в отношении журналистов» и статье 171 КК «Препятствие законной деятельности журналистов». Никто не имеет права применять насилие ни к журналисту, ни к кому-либо другому. На видео - факт нападения на журналистов телеканала «ЗИК» Gepostet von Антон Геращенко am Donnerstag, 2. April 2020

Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина в Украине. По словам главы МОЗ Максима Степанова, в Украине не хотят повторения итальянского или испанского сценариев.

Он отметил, что вскоре в Украине будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице. Помимо этого, власти хотят ввести обязательный масочный режим.

Отмечается, что закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события.

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