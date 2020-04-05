Украинских врачей, которые отправились помогать своим итальянским коллегам в борьбе с пандемией, ярко встретили в Италии

Медики, которые должны помочь Италии победить «уханьский» вирус, прибыли из Украины в итальянский город Неаполь 4 апреля. На месте им решили устроить теплую встречу, несмотря на строгий карантин в охваченной вирусом стране. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Фейсбук украинский дипломат, генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Украинцев встречали в бизнес-центре Неаполя, однако из-за карантина решили сделать это довольно оригинальным образом. Так, на всю громкость во дворе центра включили песню Русланы, а на фоне было слышно обращение мужчины на итальянском и приветственные крики.

«Сегодня в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы – так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии коронавирусу», - написал Гамоцкий.

В комментариях украинцы поблагодарили итальянцев за теплый прием.

«VIVA Italia ! Слава Україні!», «Круто!», «Как приятно, аж мурашки по коже, слава Украине, Крым Украина», «Супер!», - пишут люди.

Напомним, что решение об отправке украинских врачей в Италию ранее принял президент Владимир Зеленский. 20 медиков добровольно решили помочь итальянским коллегам бороться с коронавирусом. Президент подчеркнул, что они получат ценный опыт, который смогут передать Украине, когда вернутся.

Nel Centro Direzionale a Napoli, da una delle torri, stasera hanno fatto sentire Ruslana, una famosissima cantante ucraina, in segno di ringraziamento per la solidarietà dell’Ucraina con l’Italia nella lotta alla pandemia. Сьогодні в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани; так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу. Gepostet von Viktor Hamotskyi am Samstag, 4. April 2020

Напомним, Минздрав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели...".

Как сообщала Politeka, вирус перебросился на молодых, ВОЗ раскрыла новую подлость болезни.

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