В одно мгновение Мир изменился и этот волшебный пендель от Вселенной просто не оставляет выбора, человечеству приходится приспосабливаться и менять привычный уклад жизни. Villa Krim подготовила свой гайд по прохождению испытания под названием «карантин»: 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, деньги, работу, отношения и личное пространство.
1. Спасите Мир, лежа на диване!
Поверьте, жесткие меры предосторожности в виде карантина, принятые повсеместно во всем мире – необходимость! Мечта стала явью и нам выпал шанс спасти Мир, лежа на диване, так давайте не облажаемся с этой миссией! Как и при любом подвиге, конечно же, придется принести жертву – отменить тренировки по теннису, футболу, плаванию, бильярду, просто в спорт зале и другие приятные и, возможно, даже необходимые ритуалы, без которых, тем не менее, обойтись можно. Ну, а чтобы все эти утраты перенести было легче, очень советуем пригубить бокальчик-другой Villa Krim Cabernet. К тому же, поддерживать себя в форме можно и дома – онлайн тренировки с лучшими тренерами планеты к вашим услугам – просто забейте в поисковик. Есть и другой вариант - бутылка вина Villa Krim весит 1 кг 360 грамм, по бутылке в каждую руку и качаем плечи, господа. Ну, а если тяжеловато идет, попробуйте отпивать при каждом подъеме.
2. Stop panic drink organic
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Весь Мир охвачен паникой по поводу того, что множество бизнесов остановились, люди потеряли работу или боятся лишиться ее в ближайшее время. Самый распространенный вопрос: «Что делать, чтобы сохранить свое «место»? Прежде всего, стоит помнить, что удаленный режим работы – это не отпуск, а время работать вдвое продуктивнее, чтобы ваша ценность, как сотрудника, была еще заметнее, тогда и о сокращении у вашего начальства мыслей не возникнет. Если же работа остановилась, честно ответьте себе на вопрос, можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы она разрешилась в положительную сторону? Если «да», делайте это и нет проблем! Если «нет» - паника точно не выход. Значит это время для вас сделать остановку, выдохнуть и переосмыслить происходящее. Рекомендуем сделать это за бокалом Villa Krim Chardonney. Ароматы луговых трав и мягкий сливочный вкус прекрасно успокаивают и расслабляют нервы, укрепляя мысли о том, что в конце концов приспосабливаться наш вид умеет лучше остальных – доказано тысячелетиями эволюции, а значит у нас получится и на этот раз!
3. Благоприятное время для накоплений!
Конечно, учитывая предыдущий пункт, и так понятно, что деньги по пустякам лучше не тратить. Благо, сделать это не сложно, в конце концов Zara закрыта и просьбы от жены типа: «Дай денег на платье, туфли или сумку» почти не слышны, за редким исключением посещения сайтов с онлайн покупками, но даже с этими отголосками шопоголизма легко справиться, сославшись на нестабильную ситуацию, и с обещаниями вернуться к разговору после снятия карантина. И пока режим «Хатико» у нее активирован – лучше воспользоваться ситуацией и пополнить запасы заначек. Конечно, о новом наборе инструментов или играх для PlayStation тоже придется пока забыть. Нет, нельзя даже что-то одно, и нет, даже если скидка 80%! Главное правило – покупаем только жизненно необходимое. И вот вам пример такого списка: макарошки, сыр и Villa Krim Merlot.
4. Берегите отношения на расстоянии!
Удивительно, что время карантина отменяет все истины и правила, которые работали раньше. Теперь, чтобы проявить заботу, лучше быть НЕ рядом с близкими, по крайней мере физически. И конечно речь не идет о тех, с кем вы делите жилплощадь. Речь о контактах с друзьями и родными, которые находятся на расстоянии. Для всеобщего блага, на время карантина, это самое расстояние лучше сохранить и отказаться от походов в гости. При этом, поддерживать и укреплять связь можно, используя все возможности, дарованные прогрессом. Звоните в службу доставки, заказываете по бутылке вина Villa Krim всем, с кем хотели бы посидеть за бокальчиком, а после того, как груз будет доставлен, созваниваетесь с близкими, используя видео конференцсвязь и наслаждаетесь обществом, беседой и отличным вином!
5. План «Б»!
Несмотря на ограничения в общении, сохранять личное пространство на карантине оказалось куда сложнее, ведь если раньше общение с домашними (женой, детьми, родителями, в общем с теми, с кем вы делите квадратные метры проживания) было дозированным и разбавлено другими коммуникациями с коллегами, друзьями и т.д., то теперь мы получаем чистый концентрат из 100% внимания и спасения от него, кажется, нет. Помните эту шутку:
« - у вас есть два варианта: А) провести карантин с женой и детьми или вариант Б)…
- Вариант Б! Б! Б-однозначно!».
И это не потому что нет любви, просто пространство и личные границы нужны всем. Так вот, спасительный вариант «Б» - звучит примерно так: «Дорогая, я подумал, что самое время разобрать барахло на балконе или в гараже, сарае и т.д.» В общем, то, что вас давно просили сделать, но чего делать не хотелось и то, в чем вам точно не будут помогать. Идеальное прикрытие для уединения, только не забудьте прихватить бутылочку Villa Krim Saperavi и не спешите с уборкой, все-таки не известно насколько затянется карантин, а «прикрытие» потерять нельзя. Если же вас все же застукают и предъявят претензии, напомните, что вино с незапамятных времен использовали, как противовирусное, а еще вино - это и успокоительное, и анальгетик, и санитайзер, в общем - лучшее лекарство от всех болезней.
Не будьте беспечными, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!
Всегда ваша, Villa Krim!