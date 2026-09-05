Після обстрілів складів і логістичних центрів одесити дедалі частіше скаржаться на порожні полиці в супермаркетах. Журналісти перевірили наявність базових продуктів та ціни в АТБ, «Сільпо» і «Таврії В».

Оренда житла в Одесі дорожчає, а на продуктових полицях міста тим часом зникають базові товари. Після обстрілів складів і логістичних центрів одесити все частіше скаржаться на порожні полиці — журналісти перевірили наявність продуктів та ціни в трьох мережах міста.

У соцмережах одесити пишуть, що з продажу зникають крупи, цукор, борошно, макарони та олія — товари, без яких важко уявити звичайний продуктовий кошик. На тлі підвищеного попиту та ударів по логістичних центрах проблема дефіциту стає особливо гострою, тому журналісти Новини.LIVE особисто обійшли АТБ, «Сільпо» та «Таврію В», аби перевірити, що реально є на полицях і скільки це коштує.

Порожні полиці в АТБ

У мережі АТБ нестачу окремих товарів помітно одразу. Вівсяних пластівців немає взагалі — ні українських, ні імпортних. Порожні й полиці з цукром та сіллю, круп майже не залишилося, а на їхньому місці вже стоять зовсім інші товари. Така сама ситуація з борошном — частину місця зайняли пляшки з водою.

Водночас магазин не лишився без основних продуктів. Макарони є лише одного виду і коштують близько 36,50 гривні за кілограм. Рафінованої соняшникової олії достатньо: найдешевша, яку вдалося знайти, — близько 77 гривень за 0,85 літра, тоді як нерафінованої олії в наявності не було зовсім. З хлібом ситуація значно краща: вибір великий, а ціни стартують приблизно від 12,90 гривні за батон «Одеська паляниця» з молоком.

Що з цінами в «Сільпо»

У «Сільпо» ситуація зовсім інша. Більшість товарів, які шукали журналісти, були в наявності. Цукру достатньо — кілограм коштує приблизно від 39,99 гривні, круп теж вистачає, особливо рису. А от із гречкою вибір скромніший: знайшли лише зелену. Вівсяні пластівці є — за пачку вагою 400 грамів доведеться віддати близько 54,49 гривні.

З макаронами проблем немає взагалі — вибір великий, а на частину товарів ще й діють акції: пачку можна знайти навіть приблизно за 28,99 гривні. Олії також достатньо — є і рафінована, і нерафінована, хоча остання представлена лише однією торговою маркою. Борошно тут коштує від 53,99 гривні за два кілограми.

«Таврія В»: дефіциту майже немає

У «Таврії В» дефіциту майже не помітно. Частину товарів тут можна купити і в упаковках, і на розвагу: кілограм вівсяних пластівців коштує близько 33,90 гривні, цукру — близько 26,90. Є й гречка на розвагу, приблизно 66,90 гривні за кілограм, хоча її залишалося небагато, але завжди можна взяти альтернативу в пачці — близько 89,90 гривні за 800 грамів.

Борошно продають і в упаковках, і на розвагу — останнє коштує 16,40 гривні за кілограм. Рис представлений переважно в упаковках, ціни стартують приблизно від 89 гривень за кілограм. Найбільший вибір — серед макаронів: є варіанти на будь-який бюджет, зокрема великі упаковки по кілограму приблизно за 36 гривень. Хліба теж достатньо — від звичайного пшеничного до гречаного та кукурудзяного.

Де вигідніше купувати базові продукти

Якщо дивитися саме на ціни, то одного магазину, де дешевше абсолютно все, немає. В АТБ найвигідніше виглядають хліб і макарони: хліб тут можна знайти від 12,90 гривні, а кілограм макаронів — за 36,50. У «Таврії В» найбільше економлять на товарах на розвагу: цукор — 26,90 гривні за кілограм, вівсяні пластівці — 33,90, борошно — 16,40. Для порівняння, у «Сільпо» кілограм цукру коштує від 39,99 гривні, а два кілограми борошна — від 53,99.

Щодо олії, то ціни в АТБ і «Таврії В» майже однакові — найдешевші варіанти обходяться приблизно по 91 гривні за літр, тоді як у «Сільпо» — вже понад 100 гривень. АТБ виграє за окремими дешевими позиціями, «Таврія В» — за товарами на розвагу, а в «Сільпо» ціни місцями вищі, зате вибір значно ширший. Якщо потрібних товарів немає в одному магазині, їх майже завжди можна знайти в іншому.

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