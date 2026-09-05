Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 6 по 12 вересня показує, що температура вдень тримається в межах від +22° до +24°, а опади синоптики прогнозують у неділю, 6 вересня, та суботу, 12 вересня.

погода готує два сюрпризи для одеситів цього тижня — про це вже писали синоптики, прогнозуючи мінливість на початку вересня. Новий тижневий прогноз погоди в Одеській області з 6 по 12 вересня показує, що спека відступає, а максимум удень становитиме лише +24°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься в межах від +22° до +24°, а вночі — від +16° до +22°.

Тиждень відкриє неділя, 6 вересня: вдень до +24°, вночі +19°, небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, повітря прогріється до +23° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +16°, хмарність невелика, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, температура утримається на позначці +22° вдень — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі +16°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень +23°, вночі трохи тепліше — +19°, малохмарно, без опадів.

Четвер, 10 вересня, принесе вдень +23°, вночі +20°, хмарність невелика, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, температура вдень залишиться на рівні +23°, вночі +20°, малохмарно, без опадів.

Завершить тиждень субота, 12 вересня: вдень до +24° — це найтепліший день поряд із неділею, вночі +22°, хмарність мінлива, синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть неділя, 6 вересня, та субота, 12 вересня, з максимумом +24° вдень. Найпрохолодніше буде у вівторок, 8 вересня, коли термометри не підійматимуться вище +22°. Перепад температур за тиждень становить лише 2°, тож погода залишається стабільною. Опади можливі двічі — у неділю, 6 вересня, та суботу, 12 вересня.

У дні з можливими опадами — неділю, 6 вересня, та суботу, 12 вересня — одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. В інші дні тижня комфортна тепла погода дозволяє планувати прогулянки та справи на відкритому повітрі без особливих обмежень.

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