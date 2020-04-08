Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 сделают приятно всем родным и близким. Пожелайте им всего самого наилучшего в стихах и прозе.
Вербное воскресенье (также «неделя ваий» или «Пальмовое воскресенье») — день входа Сына Божьего в Иерусалим, когда ликующий народ встречал его с пальмовыми листьями в руках, выстилая ему путь. Этот праздник весьма трагический, ибо совсем скоро Иисус Христос был предан, оклеветан и распят на горе Голгофе.
В Украине листья пальмы были символически заменены веточками вербы, которая весной распускается самая первая. Вербное воскресенье встречается каждый год по-разному, ибо зависит от Пасхи (за семь дней до). В 2020 году этот день выпал на воскресенье 12 апреля. Христиане традиционно освятят вербу и будут благословлять ею всех окружающих, семью, друзей. Кроме этого, будут рассылаться поздравительные открытки в стихах и прозе.
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Источник: abatskinfo.ru
Красивые открытки на Вербное воскресенье в стихах
Как правило, веточки вербы срезаются вместе с пушистыми почками (котиками) только со здоровых деревьев. Найти это дерево в обилии можно на берегу у водоемов. Когда с этим возникают проблемы, ветви берутся из других деревьев. Освященная веточка становится символом чествования жертвы Сына Божьего. Поздравляя родных, не забудьте легонько побить их этими освященными атрибутами.
Источник: art-shop.com.ua
Весна на порозі, Вербна прийшла,
Кожному з нас подарунок знайшла.
Здоров’я і щастя, любов і удачу,
Усмішок, врожай, машину і дачу.
І мрії збуваються, туги зникають,
Лиш радість новини у всіх викликають.
Бажаю й тобі щось для себе знайти,
Бажаю іти крізь усе до мети.
Кровинка хай Божа погляне на нас,
Відчує, що любим його і в цей час.
Пам’ятати ми будем, любити, чекати,
Всю вічність Ісуса завжди шанувати.
Красивую открытку, как правило, отправляют с сопроводительным письмом. Это может быть обычное поздравление в прозе, а может оригинальный стих. Подбирайте пожелания в зависимости от того, что адресату нужно больше всего на данный момент.
Источник: pinvibe.com
Вербная неделя пушистая,
Распустилась весна душистая.
Природа ликует кругом,
Под ангельским белоснежным крылом.
Пусть солнце приветливо светит,
И радуются этому дети.
Пусть милость на нас снизойдет,
А грусть и печаль пропадет.
Даже если поздравить близких можно непосредственно, стоит отправить им красивую поздравительную открытку, фото или даже простую картинку. С помощью онлайн-сервисов или специальных программ на компьютер, можно сделать открытку самостоятельно, добавив на изображение подобранный или свой текст.
Источник: zhidachivzosh.at.ua
Отец Всевышний, пусть в этот праздник,
Здоровье обретет и атеист, и причастник.
Пусть зло отступит, грусть удалится,
А каждый из нас только к свету стремится.
Вербная неделя, Иисуса день,
Забудем все ссоры, проблемы и лень.
Отправимся вместе ветки святить,
А после родных всех бить и молить:
О крепком здоровье, о счастье и воле,
От бед и проблем, от страданий и боли.
Молить о достатке, о прощении душ,
Чтоб не было жизненных снега и стуж.
Отправить друзьям поздравления с Вербным воскресеньем 2020 можно и от всей семьи. Для этого стоит подобрать соответственные стихи, фотографии, картинки, видео, гифки и другой интересный контент, который сможет заинтересовать адресата. На Вербное воскресенье приветствуются и смешные анекдоты, шуточные христианские истории, например, как драка вербными ветками переросла в крупное противостояние.
Источник: apkpure.com
Поздравляем с Вербным воскресеньем,
Желаем счастья, радости, тепла.
Пусть в этот день с хорошим настроеньем,
Душа, как и природа расцвела.
Пусть белокрылый ангел спустится небесный,
И под крылом своим священным принесет.
Подарок долгожданный и чудесный,
А хвори и проблемы в вечность унесет.
Православные люди нередко поздравляют друг друга с наступающим, особенно когда понимают, что поздравить в день самого праздника не смогут. В связи с карантином, эта ситуация приобретает особенную актуальность. Когда букеты из вербы нет возможности освятить в церкви, стоит достать запасы святой воды и сделать это самостоятельно, с иконами и молитвами.
Источник: rawalis.net
Не я б’ю, верба б’є,
Окроплена водицею святою.
Хай Батечко із неба вас благословляє,
Хай буде ця весна рясною.
І люди будуть жити в мирі і добрі,
І в церкві батюшка молитву зачитає.
Хай прийде ж щастя на зорі,
І янгол біля нас завжди літає.
Отправлять поздравления с Вербным воскресеньем 2020 на русском или на украинском языке — выбор каждого из нас. Все зависит от того, как привык общаться адресат. Таким образом проявляется взаимная толерантность и уважение.
Источник: simanskia.ru
Оригинальные открытки в прозе
Далеко не все любят стихи, и это нужно учитывать. Таких людей стоит поздравлять в прозе, либо просто отправив красивую картинку, гифку или видео.
«В великом Вербном воскресеньи нет места для бед и печалей. Поэтому я тебе желаю быть всегда позитивным, не знать проблем и горестей. Пусть Отец Всевышний помогает во всех благих начинаниях, дает крепкое здоровье, защищает и направляет на пусть истинный».
Источник: guboks.blogspot.com
Каждое поздравление стоит персонифицировать, называя адресата по имени. Даже маме и папе, бабушке с дедушкой, братьям и сестрам, лучше отправлять уникальные именные открытки и прозу. Имя и статус (друг, дядя, брат) стоит превратить в ласкательную или обыденную форму, например, «дружище», «дядюшка», «братик».
«Братец (имя), поздравляю тебя с великим днем — Вербным воскресением. В эту нелегкую весну хочу пожелать побольше веселья и жизнерадостности, безопасности и стабильности. Пусть Небеса ниспошлют ангелов своих на защиту твою. Почаще улыбайся и будь оптимистичен, ведь все будет хорошо!»
Источник: otkritka.ulibka.net
Традиционно, на открытках изображаются храмы, птички, природа, вербные веточки. Выбирайте максимально светлую и жизнерадостную открытку, которая сможет поднять настроение, передать ваши теплые чувства. Если поздравления с Вербным воскресеньем 2020 отправляются через СМС без картинки, короткие стишки и проза будут очень кстати.
«Поздравляю с праздником, пусть Вербный букет, окропленный благодатью Господней, принесет в твою жизнь много новых приятных новостей, уберет проблемы и злость. Желаю, чтобы твой путь был светлым и ярким. Пусть молитва искренняя отгонит бесов, оскверняющих святость Небесную. Пусть в доме царит мир и гармония, взаимопонимание и счастье».
Источник: willbeua.com
В Пальмовое воскресенье нужно максимально очистить свою душу от грехов к наступлению Пасхи. Поэтому не стесняемся молится вместе, читать библию, просить прощение за причиненные когда-либо боль и страдания. Также стоит учитывать, что это последнее воскресенье Великого поста, что не может не радовать мирян, ибо уже через неделю можно вернуться к приему любой пищи. Для поздравления с Вербным воскресеньем 2020 постящихся это будет очень кстати.
«Вербное воскресенье, последняя неделя Великого поста, поздравляю! В этот великий праздник хочу тебе пожелать терпения, ты молодец, что прошел столь трудный путь очищения души и тела от зла и греха земного. Пусть услышит Всевышний твои молитвы, и исполнит желания светлые, и даст здоровье крепкое. Пусть ангелы освещают твой путь в темноте, и когда предстанешь перед Отцом нашим, он примет и обнимет тебя!»
Источник: mir-animashki.com
Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.
Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.
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