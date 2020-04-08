Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 сделают приятно всем родным и близким. Пожелайте им всего самого наилучшего в стихах и прозе.

Вербное воскресенье (также «неделя ваий» или «Пальмовое воскресенье») — день входа Сына Божьего в Иерусалим, когда ликующий народ встречал его с пальмовыми листьями в руках, выстилая ему путь. Этот праздник весьма трагический, ибо совсем скоро Иисус Христос был предан, оклеветан и распят на горе Голгофе.

В Украине листья пальмы были символически заменены веточками вербы, которая весной распускается самая первая. Вербное воскресенье встречается каждый год по-разному, ибо зависит от Пасхи (за семь дней до). В 2020 году этот день выпал на воскресенье 12 апреля. Христиане традиционно освятят вербу и будут благословлять ею всех окружающих, семью, друзей. Кроме этого, будут рассылаться поздравительные открытки в стихах и прозе.

Источник: abatskinfo.ru

Красивые открытки на Вербное воскресенье в стихах

Как правило, веточки вербы срезаются вместе с пушистыми почками (котиками) только со здоровых деревьев. Найти это дерево в обилии можно на берегу у водоемов. Когда с этим возникают проблемы, ветви берутся из других деревьев. Освященная веточка становится символом чествования жертвы Сына Божьего. Поздравляя родных, не забудьте легонько побить их этими освященными атрибутами.

Источник: art-shop.com.ua

Весна на порозі, Вербна прийшла,

Кожному з нас подарунок знайшла.

Здоров’я і щастя, любов і удачу,

Усмішок, врожай, машину і дачу.

І мрії збуваються, туги зникають,

Лиш радість новини у всіх викликають.

Бажаю й тобі щось для себе знайти,

Бажаю іти крізь усе до мети.

Кровинка хай Божа погляне на нас,

Відчує, що любим його і в цей час.

Пам’ятати ми будем, любити, чекати,

Всю вічність Ісуса завжди шанувати.

Красивую открытку, как правило, отправляют с сопроводительным письмом. Это может быть обычное поздравление в прозе, а может оригинальный стих. Подбирайте пожелания в зависимости от того, что адресату нужно больше всего на данный момент.

Источник: pinvibe.com

Вербная неделя пушистая,

Распустилась весна душистая.

Природа ликует кругом,

Под ангельским белоснежным крылом.

Пусть солнце приветливо светит,

И радуются этому дети.

Пусть милость на нас снизойдет,

А грусть и печаль пропадет.

Даже если поздравить близких можно непосредственно, стоит отправить им красивую поздравительную открытку, фото или даже простую картинку. С помощью онлайн-сервисов или специальных программ на компьютер, можно сделать открытку самостоятельно, добавив на изображение подобранный или свой текст.

Источник: zhidachivzosh.at.ua

Отец Всевышний, пусть в этот праздник,

Здоровье обретет и атеист, и причастник.

Пусть зло отступит, грусть удалится,

А каждый из нас только к свету стремится.

Вербная неделя, Иисуса день,

Забудем все ссоры, проблемы и лень.

Отправимся вместе ветки святить,

А после родных всех бить и молить:

О крепком здоровье, о счастье и воле,

От бед и проблем, от страданий и боли.

Молить о достатке, о прощении душ,

Чтоб не было жизненных снега и стуж.

Отправить друзьям поздравления с Вербным воскресеньем 2020 можно и от всей семьи. Для этого стоит подобрать соответственные стихи, фотографии, картинки, видео, гифки и другой интересный контент, который сможет заинтересовать адресата. На Вербное воскресенье приветствуются и смешные анекдоты, шуточные христианские истории, например, как драка вербными ветками переросла в крупное противостояние.

Источник: apkpure.com

Поздравляем с Вербным воскресеньем,

Желаем счастья, радости, тепла.

Пусть в этот день с хорошим настроеньем,

Душа, как и природа расцвела.

Пусть белокрылый ангел спустится небесный,

И под крылом своим священным принесет.

Подарок долгожданный и чудесный,

А хвори и проблемы в вечность унесет.

Православные люди нередко поздравляют друг друга с наступающим, особенно когда понимают, что поздравить в день самого праздника не смогут. В связи с карантином, эта ситуация приобретает особенную актуальность. Когда букеты из вербы нет возможности освятить в церкви, стоит достать запасы святой воды и сделать это самостоятельно, с иконами и молитвами.

Источник: rawalis.net

Не я б’ю, верба б’є,

Окроплена водицею святою.

Хай Батечко із неба вас благословляє,

Хай буде ця весна рясною.

І люди будуть жити в мирі і добрі,

І в церкві батюшка молитву зачитає.

Хай прийде ж щастя на зорі,

І янгол біля нас завжди літає.

Отправлять поздравления с Вербным воскресеньем 2020 на русском или на украинском языке — выбор каждого из нас. Все зависит от того, как привык общаться адресат. Таким образом проявляется взаимная толерантность и уважение.

Источник: simanskia.ru

Оригинальные открытки в прозе

Далеко не все любят стихи, и это нужно учитывать. Таких людей стоит поздравлять в прозе, либо просто отправив красивую картинку, гифку или видео.

«В великом Вербном воскресеньи нет места для бед и печалей. Поэтому я тебе желаю быть всегда позитивным, не знать проблем и горестей. Пусть Отец Всевышний помогает во всех благих начинаниях, дает крепкое здоровье, защищает и направляет на пусть истинный».

Источник: guboks.blogspot.com

Каждое поздравление стоит персонифицировать, называя адресата по имени. Даже маме и папе, бабушке с дедушкой, братьям и сестрам, лучше отправлять уникальные именные открытки и прозу. Имя и статус (друг, дядя, брат) стоит превратить в ласкательную или обыденную форму, например, «дружище», «дядюшка», «братик».

«Братец (имя), поздравляю тебя с великим днем — Вербным воскресением. В эту нелегкую весну хочу пожелать побольше веселья и жизнерадостности, безопасности и стабильности. Пусть Небеса ниспошлют ангелов своих на защиту твою. Почаще улыбайся и будь оптимистичен, ведь все будет хорошо!»

Источник: otkritka.ulibka.net

Традиционно, на открытках изображаются храмы, птички, природа, вербные веточки. Выбирайте максимально светлую и жизнерадостную открытку, которая сможет поднять настроение, передать ваши теплые чувства. Если поздравления с Вербным воскресеньем 2020 отправляются через СМС без картинки, короткие стишки и проза будут очень кстати.

«Поздравляю с праздником, пусть Вербный букет, окропленный благодатью Господней, принесет в твою жизнь много новых приятных новостей, уберет проблемы и злость. Желаю, чтобы твой путь был светлым и ярким. Пусть молитва искренняя отгонит бесов, оскверняющих святость Небесную. Пусть в доме царит мир и гармония, взаимопонимание и счастье».

Источник: willbeua.com

В Пальмовое воскресенье нужно максимально очистить свою душу от грехов к наступлению Пасхи. Поэтому не стесняемся молится вместе, читать библию, просить прощение за причиненные когда-либо боль и страдания. Также стоит учитывать, что это последнее воскресенье Великого поста, что не может не радовать мирян, ибо уже через неделю можно вернуться к приему любой пищи. Для поздравления с Вербным воскресеньем 2020 постящихся это будет очень кстати.

«Вербное воскресенье, последняя неделя Великого поста, поздравляю! В этот великий праздник хочу тебе пожелать терпения, ты молодец, что прошел столь трудный путь очищения души и тела от зла и греха земного. Пусть услышит Всевышний твои молитвы, и исполнит желания светлые, и даст здоровье крепкое. Пусть ангелы освещают твой путь в темноте, и когда предстанешь перед Отцом нашим, он примет и обнимет тебя!»

Источник: mir-animashki.com

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.

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