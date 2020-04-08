Итальянский патологоанатом рассказал о подробностях лечения вируса из Ухани и призвал людей придерживаться карантина
Как передает Politeka.net, его слова опубликовала украинская журналистка в Италии Марианна Сороневич на своей страничке в Facebook.
На жалобы в стиле "Я не могу сидеть дома 40 дней..." он ответил просто:
"Не волнуйтесь, врачи введут вам в глотку трубку, подобную той, которой вы поливаете огород, а затем протолкнут ее по трахее вниз. Вам будут продувать легкие в течение 15 дней, а вы будете неподвижно лежать в постели. Одинокий! Под легкой анестезией, с пневмонией и лихорадкой в 39 градусов".
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Также врач раскрыл ужасающие процедуры, которые предстоит пережить заболевшим.
"Вам будут брать кровь не только из вен, но и из артерий, а они расположены гораздо глубже и их труднее найти. Вы будете ходить по-большому под себя или, если успеете, то в судно. Вам будут вставлять катетер в мочевой пузырь", - отметил он.
По словам врача, после долгого пребывания лежачем состоянии у больных появляются пролежни, и воспалительные процессы принесут невыносимые страдания.
"В худшем случае, вы можете заразиться какими-то устойчивыми бактериями, но это неважно – вам всего 20 лет, у вас есть вся жизнь для лечения. Приятной прогулки!" – отметил врач.
Но самое печальное то, что такое вас может ожидать только в том случае, если вам посчастливиться быть подключенным к аппарату ИВЛ. В противном случае больных ожидает совсем другая судьба.
"Если вы живете в Украине, а не в Италии, Испании или Германии, в большинстве случаев вас минует подобная судьба, потому что аппаратов искусственной вентиляции легких просто на всех не хватит... Вы погаснете в постели своего дома", – заключил он.
Такой рассказ патологоанатом заставил украинцев задуматься:
"Думаю лучше сидеть дома, а не слоняться", "Хороший мотиватор для тех, кто не хочет
соблюдать карантин", "Может только так безответственные люди остановятся и будут соблюдать правила карантина!", - писали в сети.
Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.
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