В Киевской области могут ужесточить ограничения и даже продлить карантин до осени

Как сообщает Politeka, 9 апреля об этом во время брифинга заявил Василий Володин, и.о главы Киевской облгосадминистрации. Видео опубликовано на официальной странице в Facebook (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

Чиновник заявил, что на ближайших выходных, 11-12 апреля, власти введут новые ограничения. В частности, максимально запретят передвигаться на улицах. По словам Василия Володина, если жители области просидят два дня в изоляции, то карантин скоро снимут. Он также пригрозил, что в случае нарушения ситуация сильно ухудшится.

"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае риски , что карантин будет продолжаться до осени", - объяснил Володин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство планирует продлить карантин по всей стране после 24 апреля.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.

Gepostet von Київська обласна державна адміністрація am Donnerstag, 9. April 2020

По словам Дениса Шмыгаля, карантин может продолжаться, "сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей".

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".