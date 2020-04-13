"Делайте свою солянку, но без нас"

Скандальный экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал из Украины в РФ, дерзко заявил о том, что Украине нужно прекратить свое существование

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы РФ.

"Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение — свое существование. Верните нам Киев с юго-востоком и дальше плетите свою Речь-Посполиту, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас!» — нагло высказался он.

Отметим, что Марков является частым гостем пропагандистов РФ.

К слову, недавно мы писали, что одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился странным заявлением

Так, он отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Свои бредовые заявления политик озвучил в эфире пропагандистской программы. Неизменными телеведущими этой программы явлются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

"Начинают говорить генералы. И генералы объясняют немцам, французам и всем остальным: "Если Украина посмеет использовать Вооруженные силы для любого урегулирования, - это Донбасс, Крым - то Украины не будет!" - попытался он убедить в правдивости пугающего фейка публику.

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