Российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс обратился к украинцам

Григорий Лепс не раз заявлял, что считает правильным все, что делает президент России Владимир Путин в Украине.

Вообще, складывается впечатление, что певец идеализирует его: "Я уважаю своего президента, и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю". А Крым Лепс называет "очень выгодным" для России. Но совсем недавно, он начал скучать по Украине и сожалеть, что "такая ситуация у нас получилась".

"Я искренне сожалею, что такая ситуация у нас получилась с Украиной. Поскольку считаю: мы — один народ и должны быть вместе. Сожалею, что такое вряд ли получится, по крайней мере в ближайшее время", - сказал Лепс.

Российский артист добавил, что его и сейчас приглашают в Украину на закрытые вечеринки, но он не может сюда приехать из-за Черного списка, в который попал.

"А раньше я ведь давал за год в Украине по 40–50 концертов. Встречали, как нигде. Очень благодарная публика", - отметил Григорий Лепс.

Также ранее сообщалось, что Григорию Лепсу запретили въезд в Украину из-за его позиции. Сам же российский певец увереяет, что старается держаться вне политики. По его мнению, именно политические дрязги стали причиной конфликта между украинцами и россиянами.

"Политика, да, к сожалению, разделила наши страны. И мы сейчас живем в обстоятельствах, которые часто диктуют помимо нашей воли весьма печальную дилемму: либо ты займешься политикой, либо политика рано или поздно занимается тобой, что гораздо страшнее", - отметил он.

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