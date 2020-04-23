Скандальный российский актер Иван Охлобыстин грубо высказался об украинцах
Причиной его выпада стало желание украинцев получить религиозную свободу от РФ.
"Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Который Томос? Душить предателей. Мы раскольники? Хорошо. По факту они нам ж*пу вылижут и все свои каноны переделают. Они всегда были предателями и жалеть их не надо. Прав победитель", - разразился угрозами Охлобыстин.
Кроме того, он назвал украинцев "рабами", которые должны мирится с волей РФ.
"Мы пытались их убедить, но они изменились. Слабые, малодушные сатаны. Рабы. Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жаль, у них короткая память. Надеюсь, в этот раз мы будем осторожнее с нашими глупыми сантиментами", - высказался скандальный актер.
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Стоить отметить, что ранее откровенный украиноненавистник Охлобыстин заявил, что терпение России по отношению к Украины может лопнуть.
"Мы всегда считали украинцев братским народом. Прощали им глупую жадность с хуторской хитростью в отношении нас, сданный немцам за 5 минут Киев и тысячи других обидных, но не критических мелочей. Чего только не случается в большой семье. Но всему есть предел", - считает одиозный актер.
Напомним, актеру запрещён въезд в Украину, поскольку он неоднократно бывал на оккупированных территориях Донбасса и высказывался в поддержку жителей региона.
Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.
Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.