Российская певица с украинскими корнями Наташа Королева возмутилась запрету на посещение Украины

Она сравнила такое отношение к ней с репрессиями.

«Никогда бы я в это не поверила, если бы не ощутила на себе. Самое тяжелое, когда тебя отрывают от твоих корней. Когда не дают приехать в те места силы, места энергетики, где ты родился. Ты это понимаешь, когда тебя лишают этой возможности… Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной может такое случиться, что меня могут, скажем так, репрессировать», — рассказала она.

По словам певицы, со сменой власти в стране должно изменится и отношение к артистам, которым запрещают посещать Украину.

"Поменялась власть, пришли, я очень надеюсь, люди порядочные, которые отвечают за свои слова. Что это люди разумные и они прекрасно должны понимать, что все то, что предыдущая власть устроила с артистами-выходцами из Украины — это полный абсурд. И те судебные решения, которые принимались, что нас всех (а нас очень много) закрыли по каким-то ужасным статьям, потому что мы представляем угрозу, как сказала бы моя подружка «на голову не налазит», - пожаловалась Королева.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая работает в РФ, высказалась о гастролях в стране-агрессоре.

По ее словам, артисту нельзя указывать где ему выступать.

" Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья", - уверяет певица.

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