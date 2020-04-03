Ани Лорак показала, как выглядит дома на карантине, и рассказала о том, чем занимается

Популярная украинская певица, которая уже давно переехала в Россию, как и многие другие сейчас сидит дома на карантине. Судя по всему, Лорак заскучала и решила пообщаться со своими поклонниками.

Как сообщает Politeka, звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм. В отличие от большинства других своих снимков, на нем Лорак позирует в простой и свободной домашней одежде с пушистыми розовыми тапочками. Впрочем, даже для такого случая певица не смогла обойтись без макияжа и показать свое лицо без косметики. На фото Лорак сидит за столом, а перед ней лежит закрытый ноутбук. Стоит отметить, что в целом кадр выглядит постановочным и довольно неловким.

«Как вы, мои дорогие? Чем занимаетесь на карантине? Решила поделиться с вами своим ТОП-3 любимых сериалов.

1. Карточный домик

2. Форс-мажоры

3. Подпольная империя

А что смотрите вы?», - написала в подписи к снимку Лорак.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее новый пост.

«Красотка! А я пересматриваю Ваши выступления, Шоу, и клипы!», «На домашнем. Такая милая и уютная! Каролина, выходите в прямой эфир!», «ойй, Каролиночка вы такая красивая и нежная, не могу налюбоваться», «Каролиночка какая красавица. Спасибо, что порадовали таким тёплым, домашним фото», «Милашка. соскучилась по сцене?», «Самая красивая», - пишут люди.

Напомним, Лорак в халатике превратилась в Лободу ради кокетливого фото.

Как сообщала Politeka, Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Также Politeka писала, что Лорак поразила внешним видом в белоснежном наряде, фото облетело сеть.