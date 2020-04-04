Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как занимается спортом в пустом зале

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила выставить в разделе Стори небольшой ролик из занятий в стильном образе. Каролина появилась в спортивном костюме перед зеркалом во всю стену, пишет Рoliteka.net.

На представленных несколько часов тому назад кадрах Лорак позирует в черных лосинах с белыми полосками и в такого же цвета коротеньком топе. Образ она дополнила черными кроссовками с аккуратной подошвой, а волосы собрала в небрежный высокий пучок.

Похоже, звезда все время занимается спортом, даже во время карантина и находится в отменной форме – на кадрах видно, что певица заметно похудела за время без концертов. При этом на похожих фото поклонники отмечали, что скоро от звезды останутся одни кости.

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии

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