Знаменитая артиска Ани Лорак показала яркое фото с Лазаревым в его день рождения

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила поздравить своего коллегу, а также близкого и дорого друга Сергея Лазарева. По этому поводу звезда опубликовала совместный кадр, пишет Рoliteka.net.

Артистка предстала в стильном костюме, полностью расшитым пайетками ярко-синего оттенка. При этом под пиджаком звезды можно заметить лишь черный топ. Рядом с Каролиной позировал и сам Сергей в сдержанном черном костюме, который удачно сочетался с нарядом Лорак.

«С Днём рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый Друг @lazarevsergey! Суперартист! Суперпапа для своих деток! Будь счастлив! Будь любим всегда! Береги своё доброе, ранимое, красивое Сердце!», – пишет звезда под постом.

Поклонники ответили сразу же:

«С днём рождения Серёжа 🎂❤️», «Билан сбережёт его сердце, так мило 🍆🍆🍆🍆🍆», «От всей души поздравляем!» «Каролина, Вы великолепны. Сергей, с днем рождения 🎂».

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

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